Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlung
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|11:54
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlung
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlun
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|11:30
|Bayer unter Beobachtung: Barclays setzt weiter auf 'Overweight
|10:26
|Bayer AG: Das steckt hinter Barclays' 70-Euro-Ziel
|09:20
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Bayer auf 70 Euro - 'Overweight'
| LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag einen...
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|09:06
|BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon warf am Montag...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:58
|Pharma-Titel fällt zweistellig: Novartis-Aktie mit grösstem Verlust seit 2020
|11:54
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlung
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlun
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|11:47
|Novartis verliert rund 24 Milliarden Franken an Börsenwert
|11:43
|Nach Rückschlag bei Medikamentenstudie: Novartis stürzt an der Börse ab
|11:39
|CH-Verlauf: Novartis-Kurssturz belastet SMI erneut
|Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an die Verluste zum Wochenauftakt angeknüpft. Belastet wird der Leitindex erneut vom Pharmaschwergewicht Novartis nach einem weiteren Forschungsrückschlag....
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlung
|Öl: Long oder Short | Rolls-Royce: Kooperation | Novartis: Rückschlag | Bayer: Kaufempfehlun
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|Mo
|Top FTSE 100 shares to watch: Barclays, Scottish Mortgage, Rolls-Royce
|Fr
|Sigma sichert sich über Tochtergesellschaft weitere Rolls-Royce-Vereinbarung
|Do
|Rolls-Royce ist der Sanierung längst entwachsen
|Rolls-Royce hat ein Problem, von dem der Konzern vor wenigen Jahren nur träumen konnte: Die operative Entwicklung ist so stark geworden, dass selbst sehr gute Nachrichten an der Börse nicht mehr automatisch...
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|Mi
|Sigma erhält weiteren Großauftrag von Rolls-Royce
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|48,870
|+0,33 %
|NOVARTIS AG
|121,30
|-9,04 %
|ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
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