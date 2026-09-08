Die ThyssenKrupp-Aktie kennt seit ihrem markanten Zwischentief nahezu nur noch eine Richtung und hat sich auf aktuell 15,59 € mehr als verdoppelt. Inzwischen nähert sich der MDAX-Titel allerdings einer technisch anspruchsvollen Zone, während auch fundamental bereits viel Zukunftshoffnung eingepreist scheint. Mein Kollege Rudolf Schneider warnt in seiner aktuellen Einordnung nach der Kursverdopplung seit März entsprechend vor einem vorschnellen Neueinstieg. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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