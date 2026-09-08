Die Fresenius-Aktie setzt sich am 8. September 2026 mit einem deutlichen Kurssprung an die Spitze des DAX. Das Papier gewinnt zeitweise rund 4,4 % und steigt auf etwa 45,20 Euro, während der deutsche Leitindex gleichzeitig nachgibt. Rückenwind kommt von einer positiven Analysteneinschätzung, nachdem die Aktie zuvor acht Handelstage in Folge verloren hatte.Fresenius beendet lange Verlustserie Mit dem heutigen Kursanstieg gelingt Fresenius ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de