Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag erneut vom Schwergewicht Novartis ausgebremst worden. Nachdem der Basler Pharmakonzern zum zweiten Mal innert weniger Tage einen Rückschlag in einer klinischen Studie vermelden musste, ging es mit der Aktie bergab. Dabei zog Novartis den Leitindex SMI unter die Marke von 14'100 Punkten, wo er zuletzt Ende Juni gestanden war. Eine Belastung für die weltweiten Finanzmärkte blieben indes die nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab