Zürich - Die Papiere des Pharmariesen Novartis steuern am Dienstag gemessen am vernichteten Börsenwert auf einen historischen Tagesverlust zu. Der zweite gewichtige Forschungsrückschlag innerhalb weniger Tage lässt die Aktien des Börsenschwergewichts um mehr als 10 Prozent einbrechen. Am Dienstag verlieren sie bis Handelsschluss 10,9 Prozent oder 13,66 Franken auf 111,80 Franken. Das entspricht einem Kursverlust von 13,78 Franken je Aktie. Die Fallhöhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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