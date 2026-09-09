China bremst Seltene-Erden-Lieferungen - und St George macht jetzt den nächsten Schritt in Brasilien

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Der Kampf um Seltene Erden bekommt neue Brisanz. Während Europa und die USA Milliarden investieren, um ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren, zeigt sich erneut, wie verwundbar die bestehenden Lieferketten bleiben.

Reuters berichtete am Donnerstag, dass einige chinesische Anbieter Lieferungen Seltener Erden in die USA gestoppt haben. Hintergrund sind geopolitische Spannungen und Sorgen der Unternehmen vor möglichen Konsequenzen durch Peking. Gleichzeitig bestehen bei verschiedenen kritischen Materialien weiterhin Verzögerungen bei Exportgenehmigungen.

Damit erhält eine Frage neue Dringlichkeit: Wo entstehen die nächsten großen Seltene-Erden-Lieferketten außerhalb Chinas?

Eine mögliche Antwort könnte in Brasilien liegen. Und genau dort erreicht St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) mit seinem Araxá-Projekt gerade einen entscheidenden Entwicklungsschritt.

China kontrolliert nicht nur die Mine

Die strategische Schwachstelle des Westens liegt nicht allein beim Abbau.

China verfügt weiterhin über eine dominante Position bei der Trennung und Verarbeitung Seltener Erden und insbesondere in der nachgelagerten Magnet-Wertschöpfungskette. Genau deshalb reicht es für Europa nicht, lediglich neue Lagerstätten zu entdecken.

Aus einer Ressource muss ein verarbeitbares Produkt werden.

Dass Europa inzwischen handelt, zeigt unter anderem die im April gestartete EU-Plattform zur gemeinsamen Beschaffung strategischer Rohstoffe. Sie soll europäischen Unternehmen helfen, Lieferquellen zu bündeln und zu diversifizieren.

Brasilien wird dabei zunehmend interessant. Reuters berichtete bereits im Mai, dass der brasilianische Entwickler Viridis Gespräche über Lieferungen an Abnehmer in den USA und Europa führt. Das unterstreicht, wie stark Brasilien in den westlichen Bemühungen um alternative Seltene-Erden-Lieferketten an Bedeutung gewinnt.

St George beginnt jetzt den Pilotmaßstab

Genau in diesem Umfeld meldete St George diese Woche einen wichtigen Fortschritt.

Am 2. September startete bei CIT-SENAI in Belo Horizonte ein Pilotprogramm mit rund neun Tonnen oberflächennahem Saprolitmaterial aus Araxá.

Dabei geht es um deutlich mehr als einen weiteren Labortest.

Das Material soll gemahlen, magnetisch separiert und anschließend flotiert werden. Ziel ist die Herstellung eines Niobkonzentrats sowie eines mit Seltenen Erden angereicherten Nebenstroms. Anschließend soll getestet werden, ob aus dem Niobkonzentrat Ferroniob und aus dem Seltene-Erden-Material beispielsweise Mixed Rare Earth Carbonate hergestellt werden kann. Ergebnisse werden im vierten Quartal erwartet.

Für die Investmentstory von Araxá ist das wichtig: Die Frage verschiebt sich zunehmend von der Größe der Ressource zur technischen Verarbeitung.

111 Millionen Tonnen - aber jetzt zählt die Metallurgie

Die Ausgangsbasis ist erheblich.

Araxá verfügt über eine JORC-Ressource von 111,2 Millionen Tonnen mit 3,57 Prozent TREO und 0,57 Prozent Nb2O5. Darin enthalten sind nach Unternehmensangaben rund 760.000 Tonnen NdPr-Oxide sowie 630.000 Tonnen Nb2O5.

75,2 Millionen Tonnen befinden sich bereits in den Kategorien Measured und Indicated. Die gesamte Ressource liegt zudem innerhalb von etwa 120 Metern unter der Oberfläche.

Doch große Ressourcen allein lösen Chinas Dominanz nicht.

Deshalb sind die metallurgischen Arbeiten entscheidend. Frühere historische Pilotarbeiten an Araxá-Material produzierten nach Angaben von St George Seltene-Erden-Oxalat mit mehr als 99 Prozent Reinheit und einer TREO-Gesamtausbeute von 86 Prozent. Das aktuelle Programm soll nun den heutigen Prozessweg weiterentwickeln und unter Pilotbedingungen überprüfen.

Von der Mine bis zum Magneten?

Noch interessanter wird das Bild durch eine zweite Entwicklung der vergangenen Tage.

St George hat gemeinsam mit dem Bundesstaat Minas Gerais und der brasilianischen Lima & Pergher Group vereinbart, ein neues Minas Gerais Rare Earths Processing Centre zu prüfen.

Das Ziel geht über Araxá hinaus: Das Zentrum soll verschiedene Seltene-Erden-Rohstoffe aus Minas Gerais verarbeiten und Materialien für die Magnetherstellung produzieren. St George soll technisches Know-how einbringen und könnte künftig Material aus Araxá liefern. Das Konzept zielt ausdrücklich auf eine brasilianische Mine-to-Magnet-Lieferkette.

Das wäre genau jene Wertschöpfungsstufe, die im Westen bislang fehlt.

Noch handelt es sich allerdings um eine Prüfung. Eine endgültige Investitionsentscheidung wurde nicht getroffen; der mögliche Betriebsstart wird für 2030 angestrebt und hängt unter anderem von Genehmigungen und einer finalen Investitionsentscheidung ab.

Drei Entwicklungsschritte innerhalb weniger Wochen

Damit beginnt sich bei St George ein Muster abzuzeichnen.

Zunächst wurde die Ressource auf 111,2 Millionen Tonnen erweitert. Danach startete Ende August formal das Genehmigungsverfahren für eine mögliche Mine und einen Industriekomplex. St George hat dafür EIA und RIMA bei der Umweltbehörde von Minas Gerais eingereicht; parallel läuft die von Worley geleitete Machbarkeitsstudie.

Dann folgte die Initiative für das brasilianische Verarbeitungszentrum.

Und jetzt läuft Pilotmaterial durch eine größere Testanlage.

Das ist noch kein Beweis für eine wirtschaftlich erfolgreiche Mine. Metallurgie, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung, Genehmigungen und letztlich der Bau müssen erst erfolgreich abgeschlossen werden.

Aber es verändert die St George Story.

Ausgerechnet jetzt wird Araxá interessanter

China zeigt erneut, welchen Einfluss eine konzentrierte Lieferkette entfalten kann. Europa sucht nach Alternativen. Brasilien entwickelt sich gleichzeitig zu einem der interessantesten Standorte für neue Seltene-Erden-Projekte.

Und St George versucht, Araxá von einer großen Ressource in ein integriertes Entwicklungsprojekt zu überführen.

Die nächsten Monate könnten deshalb wichtiger sein als weitere Bohrergebnisse. Wenn das Pilotprogramm bestätigt, dass sich aus Araxá-Material sowohl ein verwertbares Niobprodukt als auch ein geeignetes Seltene-Erden-Zwischenprodukt herstellen lässt, wäre eine der zentralen technischen Fragen des Projekts einen Schritt weiter beantwortet.

Genau deshalb kommt die jüngste Nachricht zum richtigen Zeitpunkt: Während der Westen darüber diskutiert, wie er sich aus Chinas Rohstoffabhängigkeit lösen kann, versucht St George in Brasilien bereits, den Weg von 111 Millionen Tonnen Ressource über Verarbeitung bis hin zu einer möglichen Mine-to-Magnet-Lieferkette aufzubauen.

Quellen

https://hansa.news/tkms-order-book-grows-to-over-e25-billion/

https://rare-earth-mining.com/top-10-rare-earth-defence-applications/

https://www.stgm.com.au/

https://www.diis.dk/en/research/military-minerals-europes-new-defense-industrial-capacities-demand-reliable-supply-chains

https://mpmaterials.com/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/aug/30/the-guardian-view-on-rare-earths-its-common-sense-to-secure-essential-supply-chains

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8