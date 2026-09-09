Genf - Beim Schmuck- und Uhrenkonzern Richemont werden im Verwaltungsrat die Weichen für die Zukunft gestellt. Anton Rupert, Sohn des 76-jährigen Richemont-Präsidenten Johann Rupert, erhält dabei eine bedeutendere Rolle und soll stärker in die Führung des Unternehmens eingebunden werden. Der Richemont-Verwaltungsrat hat Anton Rupert mit sofortiger Wirkung zum nicht exekutiven Co-Vizepräsidenten des Gremiums ernannt. Das teilte der Konzern am Mittwoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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