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100 $ beim Ölpreis sind für die europäischen Aktienmärkte zu viel. Der Iran hat sich darauf eingeschossen die Lage bis zu den Midterms im November unverändert zu gestalten, um den innenpolitischen Druck auf Trump zu erhöhen. Damit geht es schwächlich in den Tag (DAX ca. - 200 Punkte).Die 10-jährige US-Rendite erreichte rund 4,81 %. Gegen den Trend gewann der Philadelphia Semiconductor Index 1,3 %. Intel sprang rund 9 % nach oben, gestützt von einer Hochstufung und Berichten über weitere CPU-Preiserhöhungen. Amgen verlor dagegen rund 10 %, nachdem ein Novartis-Medikament in einer wichtigen Herz-Kreislauf-Studie scheiterte und damit auch Zweifel an einem konkurrierenden Amgen-Ansatz aufkamen. Möglicherweise geht das zu weit.In Asien halten sich Chip- und KI-Aktien besser als der Gesamtmarkt. Südkorea und Japan liegen im Plus, Hongkong schwächer. SK Hynix und Samsung ziehen weiter an, nachdem der US-Halbleiterindex gestern zulegen konnte.Besonders im Blick steht der haussierende Kupferpreis. Wir haben das seit 2023 immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt und mit entsprechenden Minenempfehlungen untermauert. Erhebliche Angebotsdefizite im Elektrifizierungs- und KI-Zeitalter sind unvermeidlich, da es schlicht zu wenig Investitionen in neue Minen gibt. Bis 2030 können wir uns Kupferpreise bis 20.000 $ je Tonne vorstellen. Untenstehende Grafik verdeutlicht die Problematik.Nach einer notwendigen Korrektur werden wir weitere Minentitel in Actien-Börse und Aktionärsbrief vorstellen. Hier geht es u.a. zu unseren Produkten:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe