Arteixo - Der Textilhändler Inditex ist trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation mit Schwung in die neue Herbst- und Wintersaison gestartet. Auch im ersten Geschäftshalbjahr konnten die Spanier Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach in einer Mitteilung vom Mittwoch von «exzellenten Resultaten». Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft. An ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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