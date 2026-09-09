Mutares setzt seine Exit-Strategie konsequent fort. Die Beteiligungsgesellschaft verkauft die NEM Energy Group an die südkoreanische Hyundai Heavy Industries Power Systems. Finanzielle Details bleiben zwar unter Verschluss, doch eine Aussage des Managements lässt aufhorchen: Der Verkauf soll einen bedeutenden Beitrag zur Guidance für das laufende Geschäftsjahr leisten. Damit liefert Mutares einen weiteren Beleg für das eigene Geschäftsmodell: Unternehmen übernehmen, operativ transformieren, strategisch neu positionieren - und anschließend möglichst gewinnbringend veräußern. NEM Energy geht an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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