Winterthur - Hiobsbotschaft für die Mitarbeitenden des US-Medizintechnikkonzerns Zimmer Biomet in Winterthur: Im Zuge einer Umstrukturierung der Produktion könnten am Standort bis zu 580 der 730 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zimmer-Biomet ist seit 2003 im Besitz des Standorts. Der US-Konzern hatte damals die Firma Centerpulse gekauft, die ihre Wurzeln in der ehemaligen Medizinaltechniktochter des Sulzer-Konzerns hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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