ROUNDUP: Modehändler Inditex trotzt weiter Konsumflaute - Börse aber enttäuscht

ARTEIXO - Der Textilhändler Inditex ist trotz anhaltend schwacher Konsumlaune und anziehender Inflation mit Schwung in die neue Herbst- und Wintersaison gestartet. Auch im ersten Geschäftshalbjahr konnten die Spanier Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Inditex-Chef Oscar Garcia Maceiras sprach in einer Mitteilung vom Mittwoch von "exzellenten Resultaten". Analysten hatten sich von der Halbjahresbilanz allerdings noch einen Tick mehr erhofft. An der Börse lastete dies auf der Aktie.

ROUNDUP: Deutsche Börse begibt Wandelschuldverschreibung über 600 Millionen Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Börse verschafft sich durch eine Wandelanleihe frisches Geld. Diese habe ein Volumen von 600 Millionen Euro bei einer Laufzeit bis 2031, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen in Frankfurt mit. Die Schuldverschreibungen werden im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens bei institutionellen Investoren platziert, das Bezugsrecht bestehender Aktionäre ist ausgeschlossen. Den Nettoerlös will die Deutsche Börse für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef

BERLIN - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group ist auf der Suche nach einer Nachfolge von Finanzchef Christian Wallentin. Der Manager legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der MDax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung.

ROUNDUP: Erstes auffaltbares iPhone von Apple erwartet

CUPERTINO - Von Apple wird an diesem Mittwoch (ab 19.00 Uhr MESZ) die Vorstellung neuer iPhones erwartet. Dabei will der Konzern laut Medienberichten auch ins Geschäft mit auffaltbaren Smartphones einsteigen. Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg soll das Falt-iPhone etwa die Abmessungen eines Reisepasses haben - jeweils auf- und zusammengeklappt mit einem Display auf der Außenseite und einem größeren im Inneren.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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