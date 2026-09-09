Winterthur - Hiobsbotschaft für die Mitarbeitenden des US-Medizintechnikkonzerns Zimmer Biomet in Winterthur: Im Zuge einer Umstrukturierung der Produktion könnten am Standort bis zu 580 der 730 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der Abbau sei aber noch nicht in Stein gemeisselt, betonte eine Firmensprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Es sei erst ein Konsultationsverfahren gestartet worden. Bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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