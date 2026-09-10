Surge Battery Metals beseitigt wichtige Hürde für sein 42-Jahre-Lithiumprojekt: Warum jetzt der Nachbar Sienna Resources in den Fokus rückt

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Eine große Lithiumressource allein macht noch keine Mine. Ob aus einer Entdeckung tatsächlich ein produzierendes Projekt wird, hängt von Genehmigungen, Wasser, Infrastruktur, Oberflächenzugang, technischen Studien und letztlich der Finanzierung ab. Genau deshalb ist die jüngste Entwicklung beim Nevada North Lithium Project von Surge Battery Metals mehr als nur eine weitere Projektmeldung.

Surge Battery Metals (ISIN: CA86882X1096) hat über das Joint Venture Nevada North Lithium eine definitive Access and Mitigation Agreement mit der Salmon River Cattlemens Association (SRCA) abgeschlossen. Die Vereinbarung sichert langfristigen Oberflächen- und Wasserzugang über rund 880 Acres innerhalb der Claims von Nevada North und gilt für Exploration, Genehmigung, Bau, Produktion, Stilllegung und Rekultivierung.

Besonders relevant: SRCA hat sich gleichzeitig verpflichtet, seine Einsprüche gegen die Wasserentnahmeanträge von Nevada North Lithium zurückzuziehen.

Für Anleger gibt es jedoch noch eine zweite Perspektive. Direkt neben diesem zunehmend fortgeschrittenen Lithiumprojekt kontrolliert Sienna Resources (ISIN: CA82621E2050) zwei wesentlich frühere Explorationsprojekte - und Sienna erklärt, für mehrere geplante Bohrprogramme bereits vollständig finanziert zu sein.

Nevada North geht über die reine Entdeckungsphase hinaus

Die Bedeutung der Vereinbarung wird deutlicher, wenn man die Größenordnung von Nevada North betrachtet.

Das Projekt verfügt über eine pit-constrained Measured-&-Indicated-Ressource von rund 10,51 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) mit durchschnittlich 3.007 ppm Lithium bei einem Cut-off von 1.250 ppm. Die Preliminary Economic Assessment errechnete bei einem angenommenen LCE-Preis von 24.000 US-Dollar je Tonne einen After-Tax-NPV8 von 9,17 Milliarden US-Dollar, eine interne Rendite von 22,8 Prozent sowie operative Kosten von 5.243 US-Dollar je Tonne LCE.

Diese Zahlen bleiben vorläufig. Nevada North muss weitere technische, metallurgische, genehmigungsrechtliche und finanzielle Hürden überwinden, bevor über einen möglichen Bau entschieden werden könnte.

Genau deshalb ist die neue Vereinbarung relevant. Surge arbeitet zunehmend jene praktischen Punkte ab, die nach der Definition einer großen Ressource entscheidend werden.

Das bisherige Projektkonzept sieht eine potenzielle Minenlaufzeit von rund 42 Jahren vor. Die Vereinbarung ermöglicht Zugang über sämtliche vorgesehenen Projektphasen und umfasst auch Straßen sowie Versorgungs- und Wasserinfrastruktur.

Besonders wichtig ist der Rückzug der SRCA-Einsprüche gegen die Wasseranträge. Das bedeutet nicht, dass diese damit automatisch genehmigt sind. Es beseitigt jedoch einen konkreten Widerstandspunkt auf dem weiteren Entwicklungsweg.

Warum Surges Fortschritt für Sienna interessant ist

Hier kommt Sienna Resources ins Spiel.

Sienna kontrolliert das rund 1.840 Acres große Elko Lithium Project und das etwa 1.230 Acres große Cave Creek Lithium Project direkt neben Surges Nevada North. Laut Siennas Unternehmenspräsentation ist eines der Projekte praktisch von Nevada-North-Projektgebiet umgeben. Für Cave Creek plant das Unternehmen ein Bohrprogramm.

Für Sienna ist Surges Fortschritt vor allem als Bestätigung der zunehmenden Bedeutung des Distrikts relevant - nicht als direkter wirtschaftlicher Vorteil.

Nevada North zeigt, wie weit eine einzelne Lithiumentdeckung in dieser Region voranschreiten kann: von Exploration und Ressourcendefinition über wirtschaftliche Studien bis hin zu konkreten Fragen rund um Wasser, Landzugang und Infrastruktur.

Je näher Nevada North seiner geplanten Prefeasibility Study kommt, desto stärker könnte damit auch das bislang weniger entwickelte Explorationsland im direkten Umfeld in den Blickpunkt der Anleger geraten.

Nur gut 40 Millionen Aktien - und finanziert für die nächsten Bohrprogramme

Siennas Investmentthese basiert allerdings nicht allein auf der Lage.

Das Unternehmen hat nur etwas mehr als 40 Millionen Aktien ausstehend und damit für einen frühen Explorer eine vergleichsweise schlanke Aktienstruktur. Gleichzeitig erklärt Sienna, für mehrere kurzfristig geplante Bohrprogramme vollständig finanziert zu sein und derzeit Arbeitsprogramme für seine Gold- und Lithiumprojekte in Nevada auszuarbeiten.

Diese Kombination könnte für Anleger relevant sein.

Bei Explorern muss das geologische Potenzial immer gemeinsam mit dem Finanzierungsrisiko betrachtet werden. Unternehmen, die regelmäßig große Mengen neuer Aktien ausgeben müssen, können bestehende Aktionäre verwässern, noch bevor ein Projekt sein Potenzial unter Beweis gestellt hat.

Siennas aktuelle Finanzierungsposition könnte dem Unternehmen ermöglichen, die geplanten kurzfristigen Explorationsarbeiten durchzuführen, ohne unmittelbar erneut Eigenkapital aufnehmen zu müssen. Bei nur gut 40 Millionen ausstehenden Aktien könnten positive Explorationsergebnisse zudem einen stärkeren Hebel je Aktie entfalten als bei Unternehmen mit einer deutlich größeren Aktienbasis.

Eine Garantie gegen zukünftige Verwässerung ist das allerdings nicht. Exploration benötigt Kapital, und erfolgreiche Projekte erfordern mit zunehmender Entwicklung üblicherweise weitere Finanzierung.

Jetzt muss Sienna auf eigenem Boden liefern

Eine Abgrenzung bleibt entscheidend: Sienna erhält aus Surges Vereinbarung keine Wasserrechte, keinen Oberflächenzugang und keine Genehmigungsvorteile. Aus der räumlichen Nähe ergibt sich auch keine kommerzielle Beziehung zwischen beiden Unternehmen.

Ebenso lassen sich die 10,51 Millionen Tonnen LCE und die Lithiumgehalte von Nevada North nicht auf Siennas Grundstücke übertragen. Sienna hat auf seinen benachbarten Projekten bislang keine vergleichbare Lithiumressource definiert.

Damit bleibt Sienna eine deutlich frühere und entsprechend risikoreichere Explorationsstory.

Der nächste Schritt ist deshalb klar: Das Unternehmen muss durch eigene Bohrungen zeigen, was seine Projekte tatsächlich enthalten. Die Lage kann Aufmerksamkeit schaffen - geologischen Wert müssen jedoch die Explorationsergebnisse belegen.

Fazit

Surges neue Vereinbarung ist ein weiterer konkreter Entwicklungsschritt für Nevada North. Langfristiger Zugang über rund 880 Acres und der Rückzug der SRCA-Einsprüche gegen die Wasseranträge adressieren praktische Fragen, die mit zunehmender Projektreife immer wichtiger werden. Weitere technische, genehmigungsrechtliche und finanzielle Risiken bleiben jedoch bestehen.

Für Sienna Resources ist diese Entwicklung indirekt, aber dennoch relevant. Elko und Cave Creek liegen unmittelbar neben Nevada North, während Sienna selbst noch deutlich früher im Explorationszyklus steht. Gleichzeitig ist das Unternehmen nach eigenen Angaben für mehrere geplante kurzfristige Bohrprogramme vollständig finanziert und verfügt mit nur gut 40 Millionen ausstehenden Aktien über eine vergleichsweise schlanke Kapitalstruktur. Das könnte bei positiven Explorationsergebnissen für einen interessanten Hebel sorgen, schließt eine spätere Finanzierung oder Verwässerung aber nicht aus. Surges Geologie lässt sich ebenfalls nicht auf Sienna übertragen. Für Sienna zählt deshalb jetzt vor allem die eigene Exploration: Der Nachbar hat den Distrikt weiter aufgewertet, das Kapital für die nächsten Arbeiten ist vorhanden - nun muss der Bohrer zeigen, was Siennas eigener Boden tatsächlich wert ist.

Quellen

https://www.siennaresourcesinc.com/

https://surgebatterymetals.com/investors/presentation

https://www.stocktitan.net/news/NILIF/surge-announces-agreement-for-long-term-land-access-and-withdrawal-ij2e2dpg032o.html

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Land: kanadisch

ISIN: CA82621E2050

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