Gold bleibt langfristig gefragt, könnte kurzfristig aber unter Zinsdruck stehen. Zunehmend rechnen Marktteilnehmer mit einer US-Zinserhöhung im September. Während hohe Energiepreise belasten, wirken geopolitische Krisen, ein schwacher US-Dollar, ausufernde Staatsschulden und rekordhohe Notenbankkäufe als starke Gegenpole. Analysten sehen entsprechend deutliches Aufwärtspotenzial für das Edelmetall bis 2027. Um die Rendite aus dem nächsten mittelfristigen Aufschwung zu maximieren, lohnt für Anleger ein breiterer Blick auf das "Ökosystem". Insbesondere Lahontan Gold sticht hier positiv hervor. Die Kanadier treiben in Nevada konsequent den Wandel vom Explorer zum Goldproduzenten voran. Charakteristisch ist diese Transformationsphase angehender Rohstoffproduzenten von zahlreichen Meilensteinen geprägt, die eine höhere Unternehmensbewertung nach sich ziehen. Siemens liefert die Automatisierung und Digitalisierung für effizienten Bergbau und deckt damit einen anderen Blickwinkel ab. Die Allianz und deren Branchenvertreter eröffnen Anlegern über das Asset Management strategische Zugänge zu physischem Gold und Minenaktien. Welche Aktie wird Gold ausperformen?Den vollständigen Artikel lesen ...
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