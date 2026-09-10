USA melden 20,2-GWh-Speicherrekord - warum der Batterieboom Focus Graphite in die Karten spielen könnte

Anzeige / Werbung

20,2 Gigawattstunden in nur drei Monaten: Die USA haben im zweiten Quartal 2026 so viele neue Batteriespeicher installiert wie nie zuvor. Allein 17,9 GWh entfielen auf große Utility-Scale-Anlagen. Im gesamten ersten Halbjahr kamen 30,8 GWh hinzu, und die Prognose für den amerikanischen Speichermarkt bis 2030 wurde bereits auf 683 GWh angehoben. Damit entsteht neben Elektroautos ein zweiter gewaltiger Absatzmarkt für Lithium-Ionen-Batterien - und damit auch für die Materialien, aus denen diese Batterien bestehen. Besonders interessant ist Graphit, das als zentrales Anodenmaterial in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Während Amerika seine Speicherkapazitäten in Rekordgeschwindigkeit ausbaut, bleibt die Batterie- und Anodenlieferkette international stark konzentriert. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) könnte genau diese Entwicklung langfristig interessant werden: Das kanadische Unternehmen arbeitet gemeinsam mit dem US-Batterietechnologiespezialisten C4V daran, Graphit aus Québec zu fertigem Anodenmaterial weiterzuentwickeln - und hat mit C4V bereits spezielle Anwendungen für LFP-Batterien untersucht, die gerade für stationäre Energiespeicher von Bedeutung sind.

Amerikas Batteriespeicher wachsen schneller als erwartet

Die neuen Zahlen der Solar Energy Industries Association und von Benchmark Mineral Intelligence zeigen, wie schnell sich der amerikanische Strommarkt verändert. Im zweiten Quartal wurden 20,2 GWh neue Speicherkapazität installiert - mehr als doppelt so viel wie die 9,7 GWh des ersten Quartals. Der größte Teil entfiel mit 17,9 GWh auf Utility-Scale-Projekte. Arizona führte die Entwicklung mit 6,2 GWh neuer Kapazität an, gefolgt von Texas mit 3,8 GWh und Kalifornien mit 3,6 GWh. Besonders bemerkenswert ist die langfristige Entwicklung: Die installierte Utility-Scale-Speicherkapazität der USA stieg innerhalb von 18 Monaten von 88 auf 165 GWh. Weil die Nachfrage stärker wächst als bislang erwartet, wurde die Prognose bis 2030 um 11,5 Prozent auf 683 GWh angehoben.

Warum Amerika plötzlich gigantische Batterien ans Stromnetz stellt

BESS steht für Battery Energy Storage System. Im Prinzip handelt es sich dabei um riesige Batteriesysteme, die Strom speichern und später wieder ins Netz einspeisen können. Das wird umso wichtiger, je komplexer das Stromsystem wird. Solarparks erzeugen besonders viel Energie, wenn die Sonne scheint, während der Stromverbrauch häufig erst am Abend seinen Höhepunkt erreicht. Windkraft wiederum schwankt mit dem Wetter. Batteriespeicher können Energie aufnehmen, wenn sie verfügbar ist, und sie zu Zeiten hoher Nachfrage wieder abgeben. Gleichzeitig können sie kurzfristige Schwankungen ausgleichen und die Stabilität des Stromnetzes unterstützen. Die neuen US-Zahlen zeigen, dass diese Technologie zunehmend von einem ergänzenden Bestandteil der Energiewende zu echter Infrastruktur wird. Nach Angaben der American Public Power Association speisten Batteriespeicher in den ersten acht Monaten 2026 bereits mehr Elektrizität in das amerikanische Netz ein als im gesamten Jahr 2025. Besonders während extremer Hitzeperioden in Texas und Kalifornien halfen Speicher dabei, Strom zu Zeiten besonders hoher Nachfrage bereitzustellen. Das erklärt, warum BESS inzwischen nicht nur in traditionellen Märkten wie Kalifornien und Texas wächst, sondern zunehmend auch in Arizona, Nevada, Oregon, Colorado und anderen Bundesstaaten.

BESS verändert damit auch die Rohstoffrechnung

Für Rohstoffanleger ist dabei ein Punkt entscheidend: Ein Batteriespeicher speichert Elektrizität nicht abstrakt. Hinter den Angaben in Gigawattstunden stehen große Mengen physischer Batteriezellen. Und jede zusätzliche Lithium-Ionen-Batterie benötigt Materialien für Kathode, Elektrolyt und Anode. Graphit ist dabei das etablierte Anodenmaterial und spielt deshalb nicht nur beim Ausbau der Elektromobilität eine Rolle. Genau dieser zweite Nachfragetreiber wird zunehmend wichtig. Benchmark Mineral Intelligence stellte Anfang 2026 fest, dass die Nachfrage aus dem Energiespeichersektor robust geblieben war und zu den wichtigsten Stützen des Anodenmaterialmarktes gehörte. Auch die weltweite Nachfrage nach Flockengraphit wird inzwischen wesentlich vom Lithium-Ionen-Batteriemarkt bestimmt, der wiederum sowohl Elektrofahrzeuge als auch stationäre Batteriespeicher umfasst. Für Graphitproduzenten bedeutet das: Die langfristige Batteriestory hängt nicht mehr ausschließlich davon ab, wie viele Elektroautos Tesla, Ford oder andere Hersteller verkaufen. Immer größere Mengen an Batteriezellen verschwinden gewissermaßen in Containern neben Solarparks, Umspannwerken, Industrieanlagen und Stromnetzen.

LFP macht den Zusammenhang besonders interessant

Bei stationären Speichern spielt die Lithium-Eisenphosphat-Chemie, kurz LFP, eine wichtige Rolle. Für ein stationäres System sind Eigenschaften wie Kosten, Sicherheit und Zyklenfestigkeit besonders relevant, während maximale Energiedichte häufig weniger entscheidend ist als bei einem Elektroauto. Doch auch eine LFP-Batterie benötigt eine Anode - und damit typischerweise Graphit. Zusätzlich werden kohlenstoffbasierte leitfähige Additive eingesetzt, um den Elektronentransport innerhalb der Elektroden zu unterstützen. Damit entsteht für die Graphitindustrie ein interessanter Effekt. Ein wachsender BESS-Markt kann nicht nur zusätzliche Nachfrage nach klassischem Anodenmaterial erzeugen. Bestimmte Graphitqualitäten könnten auch für weitere Komponenten der Batterie interessant werden. Genau an dieser Stelle wird die Entwicklung bei Focus Graphite relevant.

Focus und C4V arbeiten bereits an einem nordamerikanischen Anodenpfad

Am 26. August unterzeichneten Focus Graphite und das amerikanische Batterieunternehmen Charge CCCV LLC, kurz C4V, ein unverbindliches Memorandum of Understanding. Ziel ist es, Graphitkonzentrat aus Focus' Lac-Knife-Projekt in Québec mit C4Vs proprietärer Green Anode Technology zu evaluieren. Der Prozess ist darauf ausgelegt, hochwertiges Naturgraphitkonzentrat direkt in beschichtetes, sphärisches und gereinigtes Graphit - sogenanntes coated spherical purified graphite oder cSPG - umzuwandeln. Die strategische Idee dahinter ist eine nordamerikanische Mine-to-Anode-Lieferkette: Rohstoff aus Kanada, Verarbeitungstechnologie aus den USA und am Ende ein Material, das näher am tatsächlichen Einsatz in einer Batteriezelle liegt. C4V zufolge benötigt die Technologie Naturgraphitkonzentrat mit ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff. Genau hier hat Focus bereits einen technischen Meilenstein erreicht.

Aus acht Tonnen Erz wurden rund 850 Kilogramm Testmaterial

Ende Juli veröffentlichte Focus die Ergebnisse eines Pilotprogramms bei SGS Canada. Rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz mit einem durchschnittlichen Kohlenstoffgehalt von 18,9 Prozent wurden verarbeitet. Daraus entstanden ungefähr 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent in den unterschiedlichen Größenfraktionen. Entscheidend dabei: Diese Werte wurden allein durch mechanische Aufbereitung erzielt, ohne chemische oder thermische Reinigung. Das Pilotprogramm hatte noch einen zweiten Zweck. Die rund 850 Kilogramm schaffen einen Bestand an repräsentativem Material, der für Downstream-Produktentwicklung und Kundenbewertungen genutzt werden kann. Genau das ist für die C4V-Kooperation relevant. Eine Lagerstätte im Boden lässt sich nicht für eine Batterie qualifizieren. Potenzielle Abnehmer benötigen reales Material, das verarbeitet, getestet und anschließend hinsichtlich seiner elektrochemischen Eigenschaften beurteilt werden kann.

Focus und C4V haben bei LFP bereits einen ungewöhnlichen Ansatz getestet

Besonders passend zur aktuellen BESS-Story ist eine frühere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Im September 2025 meldeten Focus und C4V erste Ergebnisse aus Batterietests mit feinen Graphitfraktionen aus Lac Knife. Material, das bei der Sphäronisierung normalerweise als Nebenstrom beziehungsweise Reject anfällt, wurde als leitfähiges Additiv in einer LFP-Kathode getestet. Nach Angaben von Focus erreichte die getestete Elektrode eine Dichte von 2,39 g/cm³ gegenüber 1,76 g/cm³ beim verwendeten Vergleichsmaterial - eine Verbesserung um 26 Prozent. Dabei wurden insgesamt vier Prozent leitfähige Additive verwendet, bestehend aus zwei Prozent Carbon Black und zwei Prozent Lac-Knife-Material. Die Tests zeigten nach Unternehmensangaben außerdem vergleichbare Leitfähigkeit und eine vergleichbare Zyklenstabilität über die bis dahin untersuchten 40 Zyklen. Diese Ergebnisse sind noch kein Beweis für eine kommerzielle Anwendung. Focus selbst bezeichnete sie als frühe Testergebnisse. Sie zeigen jedoch, warum BESS für die Unternehmensstrategie interessanter sein könnte als nur über die klassische Graphitanode: Lac-Knife-Material wird sowohl als Ausgangsstoff für Anodenmaterial als auch hinsichtlich möglicher leitfähiger Additive für LFP-Systeme untersucht.

Mehr Material pro Batterievolumen wäre gerade bei Speichern interessant

Die Elektrodendichte ist dabei keine abstrakte Laborzahl. Vereinfacht gesagt bedeutet eine höhere Dichte, dass mehr aktives Material in einem bestimmten Volumen untergebracht werden kann. Focus argumentiert deshalb, dass eine höhere Kathodendichte potenziell die volumetrische Energiedichte verbessern könnte, ohne die Batterie entsprechend vergrößern zu müssen. Ob sich dieser Vorteil außerhalb der bisherigen Tests bestätigt und wirtschaftlich skalieren lässt, muss jedoch erst durch weitere Entwicklungs- und Qualifizierungsarbeit bewiesen werden. Genau deshalb passt die aktuelle C4V-Vereinbarung in eine größere Strategie. Focus möchte nicht lediglich Graphitkonzentrat aus Québec verkaufen, sondern möglichst unterschiedliche Materialströme in höherwertige Anwendungen bringen. Größere beziehungsweise hochwertige Fraktionen könnten für Anoden- und Spezialanwendungen relevant werden, während feinere Fraktionen möglicherweise als leitfähige Additive eingesetzt werden könnten. Ob daraus tatsächlich ein kommerzielles Zero-Waste-Modell entsteht, ist heute noch offen.

Während Amerika Rekorde meldet, bremst China neue Fabrikprojekte

Die geopolitische Dimension bekam am 7. September einen zusätzlichen aktuellen Impuls. Reuters berichtete unter Berufung auf das chinesische Finanzmedium Cailianshe, dass China die Genehmigung neuer Produktionsprojekte für Batteriespeicher vorübergehend ausgesetzt hat. Betroffen seien neue Projekte, die noch nicht mit dem Bau begonnen haben; bereits im Bau befindliche Anlagen sollen dem Bericht zufolge weiterlaufen können. Hintergrund sei eine Überprüfung bestehender und geplanter Produktionskapazitäten angesichts von Sorgen über Überkapazitäten und starken Preisdruck. Die Meldung bedeutet ausdrücklich nicht, dass China keine Batteriespeicher mehr produziert oder dass unmittelbar ein weltweiter Batterieengpass bevorsteht. Im Gegenteil: China ist gerade wegen seines enormen Produktionsausbaus der weltweit größte Hersteller von Batterien für stationäre Energiespeicher. Der Vorgang zeigt jedoch, wie stark der Weltmarkt von Entscheidungen innerhalb einer einzelnen dominierenden Produktionsregion beeinflusst werden kann.

Genau deshalb wird eine nordamerikanische Lieferkette politisch interessant

Die USA bauen inzwischen nicht nur Batteriespeicher auf, sondern erweitern auch ihre heimische Batterieproduktion. Im zweiten Quartal nahmen nach Angaben der American Public Power Association zwei neue Batteriezellfabriken in Ohio und Tennessee sowie eine neue Batteriemodulfabrik mit 50 GWh Kapazität in Texas den Betrieb auf. Das zeigt, dass Washington und die Industrie versuchen, einen größeren Teil der Wertschöpfung im eigenen Land aufzubauen. Doch eine Batteriefabrik allein schafft noch keine unabhängige Batterielieferkette. Entscheidend ist auch, woher Kathoden- und Anodenmaterialien kommen und wo sie verarbeitet werden. Genau hier setzt die Focus-C4V-Strategie an. Die Unternehmen wollen kanadischen Naturgraphit mit amerikanischer Verarbeitungstechnologie kombinieren. Eine erfolgreiche technische Validierung könnte laut Focus die Grundlage für weitere Kundenqualifizierungen, strategische Partnerschaften und potenzielle langfristige Offtake-Vereinbarungen schaffen.

683 GWh zeigen, warum es nicht mehr nur um Elektroautos geht

Die neue US-Prognose verdeutlicht die Größenordnung. Bis 2030 erwarten SEIA und Benchmark inzwischen 683 GWh Speicherkapazität. Das sind keine 683 GWh zusätzliche Graphitnachfrage - eine solche Gleichsetzung wäre falsch. Unterschiedliche Batteriesysteme, Zellchemien, Energiedichten und Materialmengen machen eine einfache Umrechnung unseriös. Die Zahl zeigt aber, wie groß der zusätzliche Batteriemarkt neben Elektrofahrzeugen werden könnte. Und dieser Unterschied ist für die Graphitthese wichtig. Wenn Anleger ausschließlich auf EV-Verkäufe schauen, sehen sie nur einen Teil des Batteriemarktes. Stationäre Speicher entwickeln sich zu einem eigenständigen Wachstumstreiber. Benchmark berichtete bereits im ersten Quartal 2026 von robuster Nachfrage aus dem Energiespeichersektor, während der Graphitmarkt gleichzeitig weiterhin von strukturellem Überangebot und schwacher Preissetzungsmacht geprägt war. Starkes langfristiges Nachfragewachstum bedeutet deshalb nicht automatisch kurzfristig steigende Graphitpreise.

Für Focus bleibt der Weg bis zur kommerziellen Produktion lang

Genau diese Unterscheidung ist auch bei Focus Graphite wichtig. Lac Knife verfügt laut der aktualisierten Machbarkeitsstudie von 2023 über Probable Mineral Reserves von 9,31 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Die Studie sieht eine potenzielle Minenlaufzeit von 27 Jahren und eine jährliche Produktion von rund 47.781 Tonnen verkaufsfähigem Graphitkonzentrat vor. Dabei handelt es sich jedoch um Planungsannahmen einer Machbarkeitsstudie, nicht um aktuelle Produktion. Focus produziert derzeit nicht kommerziell. Das Unternehmen muss unter anderem Finanzierung, Genehmigungen, Projektentwicklung und den Übergang vom Pilot- zum kommerziellen Maßstab bewältigen. Auch das MoU mit C4V ist unverbindlich. Weder ein langfristiger Abnahmevertrag noch eine kommerzielle BESS-Lieferbeziehung sind derzeit gesichert. Ebenso bedeuten die bisherigen LFP-Testergebnisse nicht, dass Focus bereits Material an Betreiber großer Batteriespeicher verkauft.

Fazit

20,2 GWh neue Speicherkapazität in nur einem Quartal, 30,8 GWh im ersten Halbjahr und eine auf 683 GWh angehobene Prognose bis 2030: Der amerikanische BESS-Markt entwickelt sich schneller als bislang erwartet. Für die Graphitindustrie ist das relevant, weil die Batterien hinter diesen Speichersystemen ebenfalls Anodenmaterial benötigen. Gleichzeitig zeigt die jüngste Entscheidung Chinas, Genehmigungen für neue Speicherbatterie-Produktionsprojekte vorübergehend auszusetzen, wie konzentriert und politisch beeinflussbar Teile der globalen Lieferkette bleiben. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) entsteht daraus noch kein Umsatz. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase. Doch die technologische Ausrichtung passt zunehmend zu diesem wachsenden Markt: Lac Knife produzierte im Pilotmaßstab Graphitkonzentrat mit bis zu 98,7 Prozent Kohlenstoff, C4V und Focus wollen daraus im nächsten Schritt fertiges Anodenmaterial entwickeln, und frühere Tests untersuchten Lac-Knife-Graphit sogar als leitfähiges Additiv für LFP-Batterien. Damit wird BESS zu einem interessanten neuen Teil der Focus-Story. Denn sollte der amerikanische Speichermarkt tatsächlich in Richtung 683 GWh wachsen, wird die entscheidende Frage irgendwann nicht mehr nur lauten, wie viele Batterien Nordamerika bauen kann - sondern auch, woher die Materialien für diese Batterien kommen.

Quelle:

Solar Power World - Q2 was biggest quarter ever for energy storage installs in the US, 01.09.2026

https://www.solarpowerworldonline.com/2026/09/q2-was-biggest-quarter-ever-for-energy-storage-installs-in-the-us/

American Public Power Association - U.S. Adds 20 GWh of Energy Storage Capacity in Q2, Largest Quarter on Record, 04.09.2026

https://www.publicpower.org/periodical/article/us-adds-20-gwh-energy-storage-capacity-q2-largest-quarter-record

pv magazine USA - U.S. adds record 20 GWh in new energy storage in Q2, SEIA and Benchmark report, 01.09.2026

https://pv-magazine-usa.com/2026/09/01/u-s-adds-record-20-gwh-in-new-energy-storage-in-q2-seia-and-benchmark-report/

Benchmark Mineral Intelligence - Strong demand and supply: Anode & Graphite Q1 2026 Price Review

https://source.benchmarkminerals.com/article/strong-demand-strong-supply-anode-graphite-q1-2026-price-review

Reuters - China pauses approvals for battery storage manufacturing projects, Cailianshe reports, 07.09.2026

https://www.reuters.com/business/energy/china-pauses-approvals-battery-storage-manufacturing-projects-cailianshe-reports-2026-09-07/

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V Report Breakthrough Early Results Showing 26% Improvement in LFP Cathode Density Using Lac Knife Cathode Ultima, 15.09.2025

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-report-breakthrough-early-results-showing-26-improvement-in-lfp-cathode-density-using-lac-knife-cathode-ultima/

Focus Graphite - Lac Knife Project / Mineral Resources, Reserves and Feasibility Study

https://focusgraphite.com/lac-knife/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post USA melden 20,2-GWh-Speicherrekord - warum der Batterieboom Focus Graphite in die Karten spielen könnte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA34416E8743