Unterföhring (ots) -Ausgezeichnet. ProSiebenSat.1 gratuliert Ali Güngörmüs, Alexander Kumptner, Frank Rosin, Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt zum Gewinn des Deutschen Fernsehpreises 2026. "Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" (Kabel Eins) gewinnt in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment". "Joko & Klaas LIVE - dontlookaway" (ProSieben) wird als "Beste Dokumentation/Reportage" ausgezeichnet.Henrik Pabst, Content-Chef der ProSiebenSat.1-Gruppe:"Der Deutsche Fernsehpreis 2026 hat gezeigt, wie lebendig, vielfältig und wichtig unsere Branche ist. Wir informieren mit Nachrichten, Dokus und Reportagen. Und wir machen Menschen mit Filmen, Serien, Shows glücklich. Tag für Tag. Sehr herzlich gratuliere ich Peter Kloeppel zum Ehrenpreis der Stifter. Für unsere Köche Frank Rosin, Ali Güngörmüs und Alexander Kumptner freue ich mich sehr, dass sie mit "Roadtrip Australien" den Fernsehpreis gewonnen haben. Und Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben mit der Dokumentation DontLookAway eindringlich gezeigt, wie grausam der Krieg in der Ukraine für alle Menschen dort ist. Das Ergebnis: Ein Werk wider das Vergessen, das in der Kategorie "Beste Dokumentation" den Deutschen Fernsehpreis gewinnt. Es ist mir eine Ehre, allen Preisträgerinnen und Preisträgern und Nominierten zu gratulieren. Ihr macht Fernsehen und Streaming besonders. Danke. Dafür."Aktualisierte Version 10.09.2026 9:42Pressekontakt:Christoph KörferVice President Content CommunicationsE-Mail: Christoph.Koerfer@seven.oneProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7 / D-85774 UnterföhringOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6349305