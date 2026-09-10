München (ots) -
Wau! Wer hat hier die richtige Spürnase? Ab Donnerstag, 1. Oktober startet auf Joyn die Strategie-Show "Club der Reality Detektive". Worum geht es? Drei Diebe haben die geliebte Hündin "Coco" der Schlossherrin "Madame S." gestohlen. 13 Reality-Detektive versuchen den Fall zu lösen, die Diebe zu überführen und 20.000 Euro zu gewinnen. Die Suche hat einen entscheidenden Haken: Die Realitystars wissen nicht, dass sich die drei Diebe bereits seit dem Einzug unter ihnen befinden. Während die Detektive gemeinsam nach Hinweisen suchen, spielen ihre Gegenspieler ein doppeltes Spiel. Schon nach kurzer Zeit nehmen die wilden Spekulationen Fahrt auf: Wer lügt in diesem Detektiv-Rätsel? Wer sagt die Wahrheit? Wer führt die anderen bewusst auf die falsche Fährte? Und wer hat Hundedame Coco gestohlen?
"Club der Reality Detektive" wird produziert von Banijay Productions Germany.
"Club der Reality Detektive" ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, kostenlos auf Joyn und ab Freitag, 23. Oktober in SAT.1.
Pressekontakt:
Luisa Hollmann
luisa.hollmann@seven.one
Photo Production & Editing
Nadine Vaders
email: nadine.vaders@seven.one
Infos und Fotos: www.presse.joyn.de
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6349450
Wau! Wer hat hier die richtige Spürnase? Ab Donnerstag, 1. Oktober startet auf Joyn die Strategie-Show "Club der Reality Detektive". Worum geht es? Drei Diebe haben die geliebte Hündin "Coco" der Schlossherrin "Madame S." gestohlen. 13 Reality-Detektive versuchen den Fall zu lösen, die Diebe zu überführen und 20.000 Euro zu gewinnen. Die Suche hat einen entscheidenden Haken: Die Realitystars wissen nicht, dass sich die drei Diebe bereits seit dem Einzug unter ihnen befinden. Während die Detektive gemeinsam nach Hinweisen suchen, spielen ihre Gegenspieler ein doppeltes Spiel. Schon nach kurzer Zeit nehmen die wilden Spekulationen Fahrt auf: Wer lügt in diesem Detektiv-Rätsel? Wer sagt die Wahrheit? Wer führt die anderen bewusst auf die falsche Fährte? Und wer hat Hundedame Coco gestohlen?
"Club der Reality Detektive" wird produziert von Banijay Productions Germany.
"Club der Reality Detektive" ab Donnerstag, 1. Oktober 2026, kostenlos auf Joyn und ab Freitag, 23. Oktober in SAT.1.
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Luisa Hollmann
luisa.hollmann@seven.one
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