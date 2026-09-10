Paris/London/Zürich - An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Anleger am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag in Zurückhaltung geübt. Getrübt wurde die Stimmung weiter von den hohen Ölpreisen, die Inflationssorgen schürten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab gegen Mittag leicht um 0,2 Prozent nach auf 6.301 Punkte. Ausserhalb des Euroraums notierte der britische FTSE 100 0,4 Prozent niedriger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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