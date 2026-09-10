Unterföhring (ots) -10.09.2026. ProSiebenSat.1 baut seinen Content-Lizenz-Deal mit Paramount Global Content Licensing in Deutschland, Österreich und der Schweiz weiter aus. Der neue Lizenz-Deal sichert den Free-TV-Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe und Joyn exklusive Serien-Erstausstrahlungen wie die dritte Staffel "Navy CIS: Origins" und erstmalig für Joyn "FBI: International". Zudem zeigt die Gruppe auf Joyn insgesamt 1372 Episoden von Library-Serien wie "Beverly Hills, 90210", "Scorpion", "Good Wife", "Bull", "Diagnose Mord", "Blue Bloods" und "Elementary". Desweitern beinhaltet der neue Deal umfassenden Kids-Content mit 1200 Episoden aus dem Nickelodeon Kosmos mit "Victorious", "Zoey 101", "Teenage Mutant Ninja Turtles" und "Rugrats". Außerdem 26 Horror-Blockbuster zu Halloween mit u.a. "Freitag der 13." und der "Hellraiser"-Filmreihe.Henrik Pabst, Chief Content Officer der ProSiebenSat.1-Gruppe: "Der neue Content-Deal mit Paramount Content Licensing bietet unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein breites Entertainment-Angebot und zahlt auf all unsere Geschäftsfelder ein. Außerdem erweitern wir für Joyn unseren Kids-Content mit 1200 Episoden. Wir können damit die Inhalte von Paramount optimal und passgenau über alle Plattformen hinweg ausspielen."Don McGregor, Präsident des Bereichs Global Content Licensing bei Paramount: "Diese Vereinbarung spiegelt die Stärke und Bandbreite unseres Content-Portfolios wider, das verschiedene Genres und Zielgruppen abdeckt. ProSiebenSat.1 ist seit jeher ein geschätzter Partner, und wir freuen uns, diese Zusammenarbeit mit einer Vereinbarung zu vertiefen, die mehrere Plattformen und Geschäftsbereiche umfasst. Wir sind gespannt darauf, wie unsere Titel bei den Zuschauern in der gesamten Region ankommen werden."Pressekontakt:Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1168email: stella.losacker@seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/6349540