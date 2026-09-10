Neuer modularer Ansatz vereint Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und offene Sensorintegration von MicroVision, um flexible Wahrnehmungslösungen für verschiedene Anwendungsbereiche zu ermöglichen

REDMOND, WA und HANNOVER, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter fortschrittlicher Wahrnehmungstechnologien, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nächste Woche auf der IAA Transportation 2026 in Hannover seine "MicroVision Perception Platform" vorstellen wird - ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der "Lidar 2.0"-Strategie des Unternehmens.

Die neue modulare Plattform wurde entwickelt, um das wachsende Portfolio von MicroVision an Lidar-Hardware, Wahrnehmungssoftware und offener Sensorintegration in einer flexiblen Architektur zu vereinen, die sich an die Anforderungen einzelner Anwendungsfälle in den Bereichen Automobil, Nutzfahrzeuge, Industrie, Sicherheit, Verteidigung und Luftfahrt anpassen lässt.

Anstatt sich auf eine feste Sensorkonfiguration oder eine geschlossene "Black-Box"-Lösung zu verlassen, wird die MicroVision Perception Platform so konzipiert, dass Kunden die geeignete Kombination aus Kurz-, Lang- und neuartigen Ultra-Langstrecken-Sensoren mit Wahrnehmungssoftware und zusätzlichen Sensoreingaben kombinieren können.

Auf der IAA wird MicroVision anhand mehrerer Referenzkonfigurationen und Technologiedemonstrationen zeigen, wie dieser Ansatz in Anwendungen für die Automobilindustrie, Nutzfahrzeuge und autonome Fahrzeuge umgesetzt werden kann.

"Bei der Zukunft der Wahrnehmung geht es nicht darum, einen einzigen Sensor oder eine einzige Konfiguration zu finden, die für alles geeignet ist", sagte Glen DeVos, Chief Executive Officer von MicroVision. "Unterschiedliche Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen, und wir glauben, dass es in Zukunft darauf ankommen wird, den Kunden die Flexibilität zu geben, die richtige Wahrnehmungslösung für das jeweilige Problem zu entwickeln, das sie lösen möchten. Auf der IAA werden wir zeigen, wie MicroVision Hardware, Software und Sensorintegration zusammenführt, um dies zu ermöglichen."

Lidar 2.0 im Fokus

Die MicroVision Perception Platform stellt den nächsten Schritt in der Lidar-2.0-Strategie des Unternehmens dar: die Bereitstellung der richtigen Sensor- und Wahrnehmungsfunktionen zu den für die jeweilige Anwendung wirtschaftlich sinnvollen Konditionen.

MicroVision hat ein Portfolio aufgebaut, das Kurz- und Langstrecken-Lidar, Wahrnehmungssoftware und SLAM-Fähigkeiten umfasst, und erweitert dieses derzeit um neue Technologien wie FMCW.

Die neue Plattform wurde entwickelt, um diese Funktionen in einer gemeinsamen Architektur zu vereinen und Kunden so mehr Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration von Technologien zu bieten - basierend auf Erfassungsreichweite, Sichtfeld, Betriebsumgebung, Fahrzeugarchitektur und Wahrnehmungsanforderungen.

Auf der IAA wird MicroVision mehrere Referenzkonfigurationen vorstellen, die veranschaulichen sollen, wie einzelne Technologien als Teil einer umfassenderen Wahrnehmungsarchitektur zusammenwirken können.

"Was wir auf der IAA vorstellen werden, ist mehr als nur ein einzelnes Produkt", fügte DeVos hinzu. "Es geht darum, die gesamte Bandbreite der MicroVision-Technologie zu vereinen und den Kunden eine flexible Grundlage für die Lösung immer komplexerer Wahrnehmungsherausforderungen zu bieten."

Sehen Sie sich die MicroVision Perception Platform auf der IAA Transportation 2026 an

MicroVision wird die MicroVision Perception Platform offiziell auf der IAA Transportation 2026 vom 15. bis 20. September in Hannover vorstellen. Neben der Vorstellung der Plattform wird MicroVision neue Technologiedemonstrationen und Einblicke in sein wachsendes Portfolio an Sensor- und Wahrnehmungslösungen präsentieren.

Führungskräfte und technische Experten von MicroVision werden während der Veranstaltung außerdem zwei Vorträge halten:

Dienstag, 15.09., 11:00-11:45 Uhr: Sicherheit beginnt an der Stoßstange: Wie Nahbereichs-Wahrnehmung die Nahfeldlücke bei Nutzfahrzeugen schließt

Mittwoch, 16.09., 14:00-14:45 Uhr: Der Weg zu sicherer Autonomie: Wie Technologien zur Fernwahrnehmung Nutzfahrzeuge verändern

Besuchen Sie MicroVision am Stand D02 in Halle 11 auf der IAA Transportation 2026.

Über MicroVision

MicroVision definiert die nächste Generation lidarbasierter Wahrnehmungslösungen für die Industrie, den Sicherheits- und Verteidigungssektor sowie den Automobilmarkt. Während die Branche den Schritt vom Proof-of-Concept hin zu Mehrwert, Einsatz und Kommerzialisierung vollzieht, liefert MicroVision integrierte Hardware- und Softwarelösungen, die auf Leistung im realen Einsatz, Zuverlässigkeit nach Automobilstandard und wirtschaftliche Skalierbarkeit ausgelegt sind. Mit Entwicklungszentren in den USA und Deutschland ist MicroVision branchenführend hinsichtlich der Tiefe und Breite seines Portfolios, das sowohl Kurz- als auch Langstrecken-Lidar-Lösungen umfasst. Diese zeichnen sich durch Festkörpersensoren mit unterschiedlichen Wellenlängen, fortschrittliche Sensorarchitekturen, kostenoptimiertes Design und offene Softwarelösungen aus.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.microvision.com, auf Facebook unter www.facebook.com/microvisioninc und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/microvision/.

MicroVision, MicroVision HALO, IRIS, MOVIA, MOSAIK und SENTINEL sind Marken von MicroVision, Inc., und SCANTINEL ist eine Marke der Scantinel GmbH in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Ansprechpartner für Investor Relations

Jeff Christensen

Darrow Associates Investor Relations

mailto:MVIS@darrowir.com

Medienkontakt

Heidi Davidson - für MicroVision

heidi@galvanizeworldwide.com

(914) 441-6862

QUELLE: MicroVision, Inc.

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