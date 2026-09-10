Original-Research: QNA Technology SA - from First Berlin Equity Research GmbH



10.09.2026 / 15:52 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to QNA Technology SA Company Name: QNA Technology SA ISIN: PLQNTHL00017 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: Buy from: 10.09.2026 Target price: 51,00 PLN Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat am 10.09.2026 die Coverage von QNA Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017) aufgenommen. Analyst Alexander Rihane stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von PLN 51,00.



Zusammenfassung:

QNA Technology SA ist ein hochmodernes Technologieunternehmen, das sich an der Spitze der Herstellung cadmiumfreier blauer Quantenpunkte (QDs) befindet. QDs sind Halbleiter-Nanomaterialien, die aufgrund ihrer vorteilhaften optischen Eigenschaften in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen, wobei die Display-Branche mit einem Umsatz von über 150 Mrd. US-Dollar die größte und vielversprechendste ist. QNA hat hervorragende Beziehungen zur Display-Branche aufgebaut, an die das Unternehmen seine blauen QDs verkaufen möchte. Blaue QDs sind das letzte fehlende Puzzleteil für die Herstellung von QDEL-Displays, der Display-Technologie der nächsten Generation. Sobald QDEL-Displays auf den Markt kommen, haben sie das Potenzial, OLED-Displays (>50 Mrd. USD) innerhalb eines Zeitraums von 10 bis 20 Jahren vollständig zu ersetzen. Als einer von weltweit nur drei Akteuren, die an der Spitze der cadmiumfreien Produktion blauer QDs stehen, ist QNA ein Platz in der QDEL-Lieferkette praktisch sicher, sobald die QDs für die Display-Umgebungen der Kunden optimiert sind. Wir erwarten einen starken Anstieg des Umsatzes von QNA in den Jahren bis zur Markteinführung von QDEL-Displays (Schätzung von Nanosys: 2029; FBe: 2030), mit einem positiven Nettogewinn ab 2029E. Wir nehmen die Coverage von QNA Technology mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 51 PLN (Aufwärtspotenzial: 43%) auf.



First Berlin Equity Research on 10/09/26 initiated coverage on QNA Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017). Analyst Alexander Rihane placed a BUY rating on the stock, with a PLN 51.00 price target.



Abstract:

QNA Technology SA is a cutting edge technology company at the forefront of Cadmium-free blue quantum dot (QD) production. QDs are nanomaterial semiconductors which, due to their favourable optical properties, are used in several industries, of which the >USD 150bn display industry is the largest and most promising. QNA has developed excellent relations in the display industry, to which it plans to sell its blue QDs. Blue QDs are the last missing puzzle piece for constructing next generation QDEL displays. Once commercialised, QDEL displays have the potential to completely replace OLED displays (>USD 50bn) over a 10 - 20 year time frame. As one of only three players globally working at the frontier of Cadmium-free blue QD production, QNA is virtually guaranteed a spot in the QDEL supply chain, once their QDs are optimised for their clients' display environments. We expect a strong increase in QNA's top line in the years leading up to a launch of QDEL displays (Nanosys estimate: 2029; FBe: 2030), with a positive net profit from 2029E onwards. We initiate coverage on QNA Technology with a Buy rating and a PLN 51 price target (upside: 43%).



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