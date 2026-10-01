Original-Research: QNA Technology S.A. - from First Berlin Equity Research GmbH



01.10.2026 / 15:42 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to QNA Technology S.A. Company Name: QNA Technology S.A. ISIN: PLQNTHL00017 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 01.10.2026 Target price: 51,00 PLN Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu QNA Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bekräftigt seine BUY-Empfehlung und behält sein Kursziel von PLN 51,00 PLN bei.



Zusammenfassung:

QNA Technology hat die Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, die im Großen und Ganzen unseren Schätzungen entsprachen. Die Betriebskosten, die zu 63% aus Personalkosten bestehen, stiegen im Jahresvergleich um 26% auf PLN 6,2 Mio., da QNA seine Belegschaft aufstockte. Obwohl die Kosten leicht über unseren Prognosen lagen, werden wir zunächst die Entwicklung im dritten Quartal abwarten, bevor wir unsere Prognosen anpassen. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir die Ankündigung eines Joint Ventures bzw. einer Joint Development Agreement (JDA) mit einem Display-Hersteller, Fortschritte im Bereich des Kunststoffrecyclings durch 'Reborn Materials' und/oder die Ankündigung eines weiteren Geschäfts außerhalb des Display-Bereichs als kurzfristige Werttreiber für QNA. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von PLN 51. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 46%).



First Berlin Equity Research has published a research update on QNA Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his PLN 51.00 price target.



Abstract:

QNA Technology has published H1 results, which were roughly in line with our estimates. Operating costs, which are primarily (63%) comprised of personnel expenses, rose 26% y/y to PLN 6.2m as QNA expanded its workforce. While costs were slightly above our projections, we will wait to see how the third quarter develops before adjusting our forecasts. Looking forward, we see the announcement of a JV/JDA with a display producer, progress on the Reborn Materials plastic recycling front, and/or the announcement of another non-display deal as near-term value drivers for QNA. An updated DCF model yields an unchanged price target of PLN 51. We maintain our Buy recommendation (upside: 46%).

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu QNA Technology S.A. (ISIN: PLQNTHL00017) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bekräftigte seine BUY-Empfehlung und behielt sein Kursziel von PLN 51,00 PLN bei.



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