Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86330Y5011 Arc Mineral Royalties Ltd. 10.09.2026 CA03882B1XXX Arc Mineral Royalties Ltd. 11.09.2026 Tausch 1:1
US38341P1021 Gossamer Bio Inc. 10.09.2026 US38341P2XXX Gossamer Bio Inc. 11.09.2026 Tausch 80:1
CA04952E2087 Atmofizer Technologies Inc. 10.09.2026 CA73928U1XXX Power Leaves Holdings Corp. 11.09.2026 Tausch 12,6596:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA86330Y5011 Arc Mineral Royalties Ltd. 10.09.2026 CA03882B1XXX Arc Mineral Royalties Ltd. 11.09.2026 Tausch 1:1
US38341P1021 Gossamer Bio Inc. 10.09.2026 US38341P2XXX Gossamer Bio Inc. 11.09.2026 Tausch 80:1
CA04952E2087 Atmofizer Technologies Inc. 10.09.2026 CA73928U1XXX Power Leaves Holdings Corp. 11.09.2026 Tausch 12,6596:1
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