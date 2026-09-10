Der Standort in Galway bringt fast 50 Jahre Beschichtungskompetenz, Reinraum-Beschichtungsdienstleistungen und analytische Prüfverfahren näher an Medizinproduktehersteller in ganz Irland und Europa

BALLINASLOE, COUNTY GALWAY, IRLAND / ACCESS Newswire / 10. September 2026 / Surmodics, Inc. gab heute die Erweiterung seiner Beschichtungskapazitäten für Medizinprodukte in Galway, Irland, bekannt und verbessert damit den Zugang zu den Performance Coatings und Beschichtungsdienstleistungen des Unternehmens für Hersteller von medizinischen Produkten in ganz Irland und Europa.

Die Anlage verfügt nun über spezielle Reinraumumgebungen, die für Beschichtungsdienstleistungen für Medizinprodukte konzipiert sind, und bringt die fast 50-jährige Erfahrung von Surmodics im Bereich der Beschichtungstechnik näher an eines der weltweit führenden Zentren der Medizintechnik heran. "In Irland gibt es eine bedeutende Konzentration von Medizinprodukteherstellern und Technologieinnovatoren, was das Land zu einem wichtigen Markt für Surmodics und unsere Kunden macht", sagte Damien Kilcommons, Vice President of Site Operation am Standort in Irland. "Durch den Aufbau spezieller Beschichtungskapazitäten in Irland können wir enger mit Kunden in der Region zusammenarbeiten und jahrzehntelanges Wissen in der Beschichtungswissenschaft, Prozesskompetenz und technischen Support näher an ihre Entwicklungs- und Fertigungsteams heranbringen."

Der Standort in Irland stärkt die Fähigkeit von Surmodics, medizintechnische Unternehmen von der frühen Entwicklungsphase bis zur Markteinführung zu unterstützen. Kunden können Surmodics für die Prüfung der Beschichtungsdurchführbarkeit, die Prozessentwicklung, Beschichtungsdienstleistungen und analytische Tests beauftragen und dabei mit technischen Teams zusammenarbeiten, die die Herausforderungen im Zusammenhang mit den Materialien der Medizinprodukte und den Leistungsanforderungen verstehen.

Das Beschichtungsportfolio von Surmodics umfasst hydrophile, hämokompatible, antimikrobielle und arzneimittelabgebende Technologien, die darauf ausgelegt sind, die Leistung einer breiten Palette von Medizinprodukten zu verbessern. Das Unternehmen bietet zudem sowohl UV- als auch thermisch aushärtende Beschichtungsplattformen an, wodurch Kunden je nach Produktsubstrat, Geometrie, Leistungsanforderungen und Fertigungsbedürfnissen verschiedene Optionen zur Auswahl haben.

Analytische Prüfdienstleistungen ergänzen die Beschichtungskompetenzen von Surmodics, indem sie Herstellern helfen, die Beschichtungsleistung zu bewerten und Faktoren wie Gleitfähigkeit, Haltbarkeit, Partikelbildung und Oberflächeneigenschaften besser zu verstehen. Diese Dienstleistungen können in Kombination mit den Beschichtungsprogrammen von Surmodics oder eigenständig genutzt werden, um ein breites Spektrum an Anwendungen für Medizinprodukte zu unterstützen. Durch die Bereitstellung von sowohl integrierter als auch eigenständiger analytischer Expertise kann Surmodics Kunden dabei helfen, potenzielle Probleme bereits in einer frühen Phase der Produktentwicklung zu erkennen, die Produktleistung besser zu charakterisieren und Risiken zu reduzieren, während die Programme auf die Kommerzialisierung zusteuern.

Die Expansion in Irland ist Teil der umfassenderen Strategie von Surmodics, den Fokus auf Beschichtungen und Biomaterialien zu verstärken und gleichzeitig den weltweiten Zugang zu seinen Kompetenzen zu erweitern. Surmodics vereint Beschichtungstechnologien, Spezialpolymere, Analyse- und Prüfkapazitäten, Anwendungsentwicklung sowie Fachwissen im Bereich der Auftragsbeschichtung und ermöglicht es Kunden so, genau dort Unterstützung zu erhalten, wo sie diese am dringendsten benötigen - von der Material- und Beschichtungsauswahl über die Prozessentwicklung, Prüfung und den Technologietransfer bis hin zur Unterstützung im kommerziellen Maßstab.

"Unser Engagement für die Aufrechterhaltung unserer weltweiten Führungsposition bei Beschichtungen und Biomaterialien vereint ein differenziertes Spektrum an Kompetenzen, mit denen wir Kunden über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg unterstützen können", sagte Charlie Olson, Senior Vice President und President, Medical Device Coatings. "Mit dem Ausbau unserer globalen Präsenz machen wir dieses Fachwissen zugänglicher und bieten Kunden die lokale technische und fertigungstechnische Unterstützung, die sie im Verlauf der Projektentwicklung benötigen."

Über Surmodics

Surmodics bietet der medizinischen Branche leistungsstarke Beschichtungstechnologien, Spezialpolymere, Beschichtungsdienstleistungen und analytische Testkapazitäten. Mit fast 50 Jahren Erfahrung im Bereich Beschichtungen arbeitet Surmodics mit Medizinprodukteherstellern zusammen, um komplexe Material- und Oberflächenherausforderungen zu bewältigen, die Leistung der Produkte zu verbessern und Projekte von der frühen Machbarkeitsphase bis zur Markteinführung zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.surmodics.com.

KONTAKT:

Jay Thompson

Jay.thompson@surmodics.com

QUELLE: Surmodics Inc.

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