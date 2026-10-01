Durch die Übernahme kommen die bewährte PzF-Dünnschicht-Oberflächenmodifikationstechnologie, spezialisiertes Know-how im Bereich blut- und gewebekontaktierender Medizinprodukte sowie eine Testanlage an der Westküste hinzu

HORSHAM, PA / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Surmodics Inc., ein führender Anbieter von Oberflächentechnologien und Hochleistungsbeschichtungen für die Medizinprodukteindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen das Geschäft von Alta Biomed übernommen hat, einem in Carlsbad, Kalifornien, ansässigen Anbieter von Beschichtungs- und Prüfdienstleistungen für Medizinprodukte, der sich auf Oberflächentechnologien für vaskuläre und andere Medizinprodukte spezialisiert hat.

Die Übernahme ist eine strategische Ergänzung des wachsenden Portfolios von Surmodics an hämokompatiblen und biokompatiblen Oberflächentechnologien. Sie bringt die proprietäre PzF-Dünnschicht-Oberflächenmodifikationstechnologie von Alta Biomed zu Surmodics und erweitert das bestehende hämokompatible Portfolio von Surmodics um eine bewährte antithrombotische, entzündungshemmende und die Wundheilung fördernde Option.

"Angesichts der fortschreitenden Innovationen bei Medizinprodukten in den Bereichen Neuromodulation, Gehirn-Computer-Schnittstellen, neurovaskuläre, strukturelle Herz- sowie venöse und arterielle Technologien benötigen Ingenieure und Wissenschaftler ein breiteres Spektrum an Oberflächentechnologie-Optionen, um den zunehmend komplexen Anwendungen im Blutkontakt gerecht zu werden", sagte Charlie Olson, President von Surmodics Coatings, Biomaterials and Catheter Technologies. "PzF bietet unseren Kunden eine weitere bewährte Dünnschicht-Oberflächenmodifikation, die sie bei der Entwicklung der nächsten Generation von Medizinprodukten in Betracht ziehen können."

PzF ist eine Technologie zur Oberflächenmodifizierung mit ultradünnen Polymerfilmen, die darauf ausgelegt ist, die Hämokompatibilität von Medizinprodukten und Materialien zu verbessern, die mit Blut und Gewebe in Kontakt kommen. Mit einer mehr als 20-jährigen Geschichte in der Anwendung bei Medizinprodukten hat PzF sechs FDA-Clearances und eine PMA-Zulassung (PMA Approval) erhalten und wird heute in kardiovaskulären und Embolisationstechnologien kommerziell eingesetzt. Die Technologie lässt sich auf eine Vielzahl von Substraten anwenden, darunter Metalle, Polymere, medizinische Gewebe und sogar Gewebe. Zu den Anwendungsbereichen zählen Stents, Gefäßprothesen (Grafts), Katheter, Filter, Nitinol-Produkte, ePTFE-Produkte sowie PET-/Polyester-Materialien.

Die Übernahme erweitert zudem die analytischen Testkapazitäten von Surmodics. Der Standort von Alta Biomed in Carlsbad bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen Hämokompatibilität und Partikelprüfung mit, einschließlich der Bewertung der Beschichtungsintegrität, akuter Partikelprüfungen und dynamischer Tests in Kreislaufsystemen mit menschlichem Blut, die zum Vergleich von beschichteten und unbeschichteten Produkten dienen.

Mit dem Abschluss der Übernahme hat Surmodics den laufenden Betrieb von Alta Biomed in Carlsbad übernommen. Der Standort erweitert die geografische Präsenz von Surmodics und verschafft dem Unternehmen eine Präsenz an der Westküste, näher an vielen Medizintechnikunternehmen in Kalifornien und der umliegenden Region. Die bestehenden Programme von Alta Biomed werden fortgeführt, während die PzF-Oberflächenmodifikations- und Prüfkapazitäten des Unternehmens in die übergeordnete Surmodics-Organisation integriert werden.

"Diese Übernahme ist ein natürlicher und spannender nächster Schritt für unser Team. Der Zusammenschluss mit Surmodics bietet die erforderliche Größenordnung, eine etablierte Führungsposition und globalen Zugang, um mit unseren fortschrittlichen Beschichtungstechnologien mehr Patienten zu erreichen", sagte Chris Nocera, VP of Engineering bei Alta Biomed, der den Standort in Carlsbad leiten wird.

Die Übernahme treibt die Strategie von Surmodics weiter voran, ein differenziertes Portfolio an Beschichtungs- und Oberflächenmodifikationstechnologien, speziellen Biomaterialien und technischen Dienstleistungen aufzubauen, das Medizintechnikunternehmen von der frühen Machbarkeitsprüfung und Technologieauswahl bis hin zu Tests, Prozessentwicklung und Kommerzialisierung unterstützen kann.

Über Alta Biomed

Alta Biomed, ehemals Alta Biomaterials und ein Portfoliounternehmen von Nidus Biomedical, ist ein auf Beschichtungsdienstleistungen und Tests für Medizinprodukte spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Carlsbad, Kalifornien. Das Unternehmen ist auf die PzF-Dünnschicht-Oberflächentechnologie für vaskuläre und andere Medizinprodukte spezialisiert und arbeitet mit Entwicklern von Medizinprodukten an der Machbarkeit von Beschichtungen, der Prozessentwicklung, der Bewertung der Beschichtungsintegrität, Partikelprüfungen und dynamischen Tests in Kreislaufsystemen mit menschlichem Blut. Weitere Informationen finden Sie unter www.altabiomed.com/.

Über Surmodics

Surmodics bietet der Medizinproduktebranche Hochleistungsbeschichtungen, Oberflächentechnologien, Spezialpolymere, analytische Prüfverfahren sowie Kompetenzen in den Bereichen Wirkstofffreisetzung und Katheterentwicklung. Mit fast 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Oberflächentechnologie und Biomaterialien arbeitet Surmodics mit Entwicklern von Medizinprodukten zusammen, um die Leistung der Produkte zu verbessern und Projekte von der frühen Machbarkeitsphase bis zur Kommerzialisierung zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.surmodics.com.

Medienkontakt

Jay Thompson

jay.thompson@surmodics.com

QUELLE: Surmodics Inc.

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