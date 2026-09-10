he following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 10.09.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2026
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ISIN Name
BMG749131071 RENCO HOLDINGS GRP HD-,10
CA04952E2087 ATMOFIZER TECHNOL.INC. B
CA86330Y5011 STRIA LITHIUM
IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,0001
PLSHPR000021 SHOPER SPOL.A.A-C ZY 0,10
US38341P1021 GOSSAMER BIO INC.
US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2026
.
ISIN Name
BMG749131071 RENCO HOLDINGS GRP HD-,10
CA04952E2087 ATMOFIZER TECHNOL.INC. B
CA86330Y5011 STRIA LITHIUM
IE00B97C0C31 KIBO ENERGY PLC EO -,0001
PLSHPR000021 SHOPER SPOL.A.A-C ZY 0,10
US38341P1021 GOSSAMER BIO INC.
US6826801036 ONEOK INC. (NEW) DL-,01
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