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Donnerstag, 10.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mehr als 4,5 Mrd. USD US-Staatsgeld für alte Bohrlöcher, diese Aktie räumt auf
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WKN: 911060 | ISIN: US6826801036 | Ticker-Symbol: ONK
Tradegate
10.09.26 | 16:11
82,06 Euro
-0,44 % -0,36
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
USA 500
1-Jahres-Chart
ONEOK INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ONEOK INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
82,3682,7021:44
82,3482,6621:46
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
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ARC MINERAL ROYALTIES LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARC MINERAL ROYALTIES LTD0,344-100,00 %
GOSSAMER BIO INC0,124-10,18 %
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ONEOK INC82,06-0,44 %
POWER LEAVES HOLDINGS CORP0,033-100,00 %
RENCO HOLDINGS GROUP LTD0,0010,00 %
SHOPER SA9,2800,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.