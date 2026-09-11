The following instruments on XETRA do have their first trading 11.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.09.2026
Aktien
1 IL0010830391 Payton Planar Magnetics Ltd.
2 US88326W1018 Tharisa PLC ADR
3 CNE100007DH9 Z.AI Co. Ltd.
4 SGXE93813553 Kuaishou Technology SDR
5 SGXE33335618 Space Exploration Technologies Corp. SDR
6 AU000000MLS7 Metals Australia Ltd.
7 US3371851029 First Tracks Biotherapeutics Inc.
8 US76091K1051 Resolution Minerals Ltd. ADR
9 CA03882B1022 Arc Mineral Royalties Ltd.
10 US38341P2011 Gossamer Bio Inc.
11 CA73928U1093 Power Leaves Holdings Corp.
Anleihen/ETF
1 US26442UAXXX Duke Energy Progress LLC
2 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
3 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
4 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 US969457DXXX The Williams Companies Inc.
6 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
7 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
8 FR0129704XXX Frankreich, Republik
9 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
10 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
11 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
12 ES0000012XXX Spanien, Königreich
13 XS3504826XXX Volvo Treasury AB
14 US04010LBXXX Ares Capital Corp.
15 US26442UAXXX Duke Energy Progress LLC
16 AT0000A3XXXX Erste Bank Hungary Zrt.
17 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
18 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
19 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
20 US60770KAXXX Moderna Inc.
21 USU68279AXXX Oncor Electric Delivery Co. LLC
22 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
23 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
24 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
25 FR001401AXXX SNCF S.A.
26 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
27 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
28 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 IE000XNGQXXX Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF
32 IE0001Y8YXXX Allianz Smart EUR Government Bond 1-10Y Active UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 11.09.2026
Aktien
1 IL0010830391 Payton Planar Magnetics Ltd.
2 US88326W1018 Tharisa PLC ADR
3 CNE100007DH9 Z.AI Co. Ltd.
4 SGXE93813553 Kuaishou Technology SDR
5 SGXE33335618 Space Exploration Technologies Corp. SDR
6 AU000000MLS7 Metals Australia Ltd.
7 US3371851029 First Tracks Biotherapeutics Inc.
8 US76091K1051 Resolution Minerals Ltd. ADR
9 CA03882B1022 Arc Mineral Royalties Ltd.
10 US38341P2011 Gossamer Bio Inc.
11 CA73928U1093 Power Leaves Holdings Corp.
Anleihen/ETF
1 US26442UAXXX Duke Energy Progress LLC
2 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
3 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
4 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
5 US969457DXXX The Williams Companies Inc.
6 US969457CXXX The Williams Companies Inc.
7 AT0000A3XXXX Erste Group Bank AG
8 FR0129704XXX Frankreich, Republik
9 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
10 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
11 DE000NLB5XXX Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-
12 ES0000012XXX Spanien, Königreich
13 XS3504826XXX Volvo Treasury AB
14 US04010LBXXX Ares Capital Corp.
15 US26442UAXXX Duke Energy Progress LLC
16 AT0000A3XXXX Erste Bank Hungary Zrt.
17 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
18 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
19 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
20 US60770KAXXX Moderna Inc.
21 USU68279AXXX Oncor Electric Delivery Co. LLC
22 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
23 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
24 US701094AXXX Parker-Hannifin Corp.
25 FR001401AXXX SNCF S.A.
26 US377372AXXX GlaxoSmithkline Capital Inc.
27 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
28 US24422EYXXX John Deere Capital Corp.
29 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 IE000XNGQXXX Allianz Smart EUR Corporate Bond 1-10Y Active UCITS ETF
32 IE0001Y8YXXX Allianz Smart EUR Government Bond 1-10Y Active UCITS ETF
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