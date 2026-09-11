Zürich - Mit Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Stakeholder ist am Donnerstag an der Badenerstrasse 313/329 in Zürich der Grundstein für ein urbanes Areal gelegt worden. Leben, Wohnen und Arbeiten stehen im Fokus - ganz nach dem Motto des Projekts FRANZ. Mit der Grundsteinlegung beginnt die wegweisende Transformation eines traditionsreichen Gewerbestandorts zu einem lebendigen Stadtquartier. Die Eigentümerin Karmon AG entwickelt das Areal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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