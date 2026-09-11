Unsere Medizintechnik-Empfehlung Stratec arbeitet am avisierten Turnarpound. Gut 15 % Wachstum bei Analysensystemn im ersten Halbjahr können sich sehen lassen. Das Geschäft mit Service-, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien hinkt noch etwas hinterher, sollte aber perspektivisch mit einer Erholung nach Lagerbestandskorrekturen bei den Kunden die Margen weiter verbessern. Die Langfristperspektive stimmt: Die bis 2030 geplanten Produktstarts sind bereits vertraglich vereinbart. Ab 2028 sind gut 10 % Wachstum drin, bei EBIT-Marge von mindestens 13 % ab 2028 und 15 % ab 2030.
Die Aktie wird zunehmend akkumuliert. Charttechnisch betrachtet sollte ab 25 € aufwärts der Kaufdruck zunehmen. Die nächsten wichtigen Kursmarken verlaufen bei 30 € und 35 €. Unser Kursziel von 40 € wird täglich greifbarer.
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Die Aktie wird zunehmend akkumuliert. Charttechnisch betrachtet sollte ab 25 € aufwärts der Kaufdruck zunehmen. Die nächsten wichtigen Kursmarken verlaufen bei 30 € und 35 €. Unser Kursziel von 40 € wird täglich greifbarer.
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