Zu Corona-Zeiten kannte der Aktienkurs von Stratec nur den Weg steil nach oben. So stark gefragt waren die in Medizinlaboren eingesetzten Analysegeräte von Stratec. Doch wie bei vielen anderen Aktien aus dem Sektor - von Drägerwerk bis Sartorius - folgte auch für Stratec eine schlimme Phase im Chart und bei der Entwicklung der fundamentalen Kennzahlen. Doch längst schauen sich die Investoren den Medizintechniksektor wieder sehr viel wohlwollender an. Die Dräger-Aktie etwa hat das Corona-Hoch schon wieder überschritten. Soweit ist der Anteilschein von Stratec noch längst nicht. Auffällig aber trotzdem, dass der Titel seit Anfang Juli 2026 kräftig an Momentum aufbaut und nun - ausgehend vom Jahrestief bei 16,50 Euro - sogar die Marke von 25 Euro hinter sich gelassen hat....Den vollständigen Artikel lesen ...
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