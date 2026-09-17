Die im August veröffentlichten Q2-26-Zahlen von STRATEC bestätigten mit einer währungsbereinigten Umsatzsteigerung von 2,4% gegenüber dem Vorjahr und einer Erholung der bereinigten EBIT-Marge auf 11,9%, dass das schwache Q1 die zugrunde liegende Ertragskraft voraussichtlich nicht angemessen widerspiegelte. Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 setzt jedoch ein anspruchsvolles zweites Halbjahr voraus: Um die Prognose zu erreichen, wären im H2 Umsätze von rund EUR 149 Mio. bis EUR 161 Mio. erforderlich, was einem Wachstum von etwa 12% bis 22% gegenüber H2 2025 entspräche. Da das Bestellverhalten der Kunden weiterhin volatil ist und die wiederkehrenden Umsätze schwach bleiben, ist das Umsetzungsrisiko nach wie vor erhöht. Unsere Schätzungen bleiben unverändert und liegen weiterhin unter den mittelfristigen Zielsetzungen des Managements. Nach der Kurserholung von rund 45% erscheint die erwartete Normalisierung inzwischen weitgehend eingepreist. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 21,00 und stufen die Aktie von HALTEN auf VERKAUFEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stratec-se
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