Der weltgrößte Musikkonzern öffnet seinen Katalog für eine neue KI-Plattform. Fans sollen daraus eigene Remixe basteln dürfen. Viele Details sind aber noch offen. Universal Music und der KI-Audio-Anbieter ElevenLabs mit Sitz in London und New York bauen gemeinsam eine Plattform, auf der Fans Songs aus dem Universal-Katalog remixen können sollen. Das gaben beide Firmen gestern bekannt. Geplant seien Remixe, Mashups - also Mischungen aus mehreren Titeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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