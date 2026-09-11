Die Infineon-Aktie zeigt sich am 11. September 2026 freundlich und legt zeitweise rund 4 % auf 57,33 Euro zu. Zusätzlichen Rückenwind liefert eine erweiterte Zusammenarbeit mit SolarEdge für die Stromversorgung moderner KI-Rechenzentren. Gleichzeitig bleibt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch mit 35 % beträchtlich.Infineon legt im DAX zu Nach mehreren schwächeren Handelstagen gelingt der Infineon-Aktie am Freitag eine Erholung. Das Papier steigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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