23 Rohstoffprojekte schlagen Alarm: Warum Europas China-Problem für Focus Graphite interessant werden könnte

Anzeige / Werbung

Europa will seine Abhängigkeit von China bei kritischen Rohstoffen reduzieren. Doch ausgerechnet einige jener Projekte, die dabei helfen sollen, schlagen nun Alarm. 23 Entwickler strategischer Rohstoffprojekte haben sich mit einem dringenden Appell an die Europäische Kommission gewandt und vor Finanzierungsproblemen, Liquiditätsengpässen und Schwierigkeiten beim Marktzugang gewarnt. Einige Vorhaben wurden bereits ausgesetzt, ein französisches Lithiumprojekt ist gescheitert. Damit offenbart sich eine Schwachstelle der europäischen Rohstoffstrategie: Es reicht nicht, neue Minen und Verarbeitungsprojekte als strategisch einzustufen. Sie müssen auch finanziert, gebaut und anschließend gegenüber etablierten internationalen Lieferketten wettbewerbsfähig werden. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) könnte genau diese Entwicklung langfristig interessant sein. Denn wenn Europa seine Rohstoffversorgung nicht schnell genug vollständig innerhalb der eigenen Grenzen diversifizieren kann, dürften Lieferketten mit politisch eng verbundenen Staaten wie Kanada zusätzlich an Bedeutung gewinnen.

23 Projekte richten einen dringenden Appell an Brüssel

Die Europäische Union hat mit dem Critical Raw Materials Act eine klare Richtung vorgegeben. Bis 2030 sollen mindestens zehn Prozent des jährlichen europäischen Verbrauchs strategischer Rohstoffe innerhalb der EU gefördert, mindestens 40 Prozent innerhalb der EU verarbeitet und mindestens 25 Prozent recycelt werden. Gleichzeitig soll bei jedem strategischen Rohstoff nicht mehr als 65 Prozent des jährlichen Bedarfs aus einem einzelnen Drittstaat stammen. Die Realität hinter diesen Zielen ist allerdings komplizierter. Reuters berichtete am 8. September, dass 23 Unternehmen beziehungsweise Projektentwickler, deren Vorhaben von der EU als strategisch ausgewählt wurden, bereits im August einen gemeinsamen "Urgent Call to Action" an die Europäische Kommission gerichtet hatten. Die Unternehmen warnen demnach unter anderem vor Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzierung und Märkten sowie vor weiterhin langwierigen Verfahren. Insgesamt hatte die EU zunächst 47 strategische Projekte innerhalb Europas und später weitere 13 Projekte außerhalb der EU ausgewählt. Gerade diese Auswahl sollte eigentlich dafür sorgen, dass besonders wichtige Projekte schneller vorankommen. Doch ein strategischer Status allein bezahlt weder eine Mine noch eine Raffinerie.

Europas Problem beginnt nach der politischen Entscheidung

Das ist möglicherweise die wichtigste Erkenntnis aus der aktuellen Meldung. Europa hat inzwischen erkannt, dass Rohstoffe wie Lithium, Graphit, Nickel, Kupfer, Seltene Erden oder Wolfram nicht lediglich gewöhnliche Handelsgüter sind. Sie werden für Batterien, Stromnetze, erneuerbare Energien, Digitalisierung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung benötigt und sind damit Teil der strategischen Infrastruktur. Doch zwischen politischer Erkenntnis und industrieller Produktion liegen häufig Jahre und Milliardeninvestitionen. Neue Rohstoffprojekte benötigen Genehmigungen, Infrastruktur, Energieversorgung, technische Anlagen, Abnehmer und vor allem Kapital. Genau an dieser Stelle scheint die europäische Strategie bislang Schwierigkeiten zu haben. Reuters zufolge hat die EU zwar einen Finanzierungsrahmen von rund 1,7 Milliarden Euro für strategische Rohstoffprojekte aufgesetzt. Projektentwickler kritisieren jedoch, dass die Umsetzung zu langsam verlaufe. Besonders drastisch zeigt sich das am Beispiel des französischen Unternehmens Viridian Lithium, dessen geplante Lithiumraffinerie in Frankreich als strategisches EU-Projekt ausgewählt worden war. Das Unternehmen scheiterte dennoch, nachdem die benötigte Finanzierung nicht zustande kam. Die Botschaft ist unbequem: Ein Projekt kann für Europa strategisch wichtig sein und trotzdem wirtschaftlich scheitern.

Die USA gehen wesentlich aggressiver vor

Der Vergleich mit Nordamerika macht die europäische Herausforderung noch deutlicher. Reuters beziffert das Volumen genehmigter Unterstützung für vergleichbare Rohstoffprojekte in den USA auf fast 40 Milliarden US-Dollar. Washington greift inzwischen mit Zuschüssen, Krediten, Beteiligungen und langfristigen Beschaffungsmechanismen wesentlich direkter in strategische Lieferketten ein. Das geschieht vor dem Hintergrund einer grundsätzlichen Neubewertung kritischer Rohstoffe. Eine Batterie, ein Stromspeicher oder ein Rüstungssystem kann zwar in Nordamerika oder Europa hergestellt werden - doch wenn die dafür benötigten Ausgangsmaterialien oder deren Verarbeitung weiterhin von wenigen ausländischen Lieferanten abhängen, bleibt ein strategisches Risiko bestehen. Bei kaum einem Batterierohstoff lässt sich dieses Problem so deutlich beobachten wie bei Graphit.

Eine Batterie braucht nicht nur Lithium

Graphit steht medial häufig im Schatten von Lithium. Technologisch ist das irreführend. In konventionellen Lithium-Ionen-Batterien bildet Graphit typischerweise einen wesentlichen Bestandteil der Anode. Damit wächst seine strategische Bedeutung nicht nur mit Elektroautos, sondern auch mit stationären Batteriespeichern - genau jenem BESS-Markt, der derzeit sowohl in Europa als auch in Nordamerika stark ausgebaut wird. Das Problem liegt dabei nicht allein darin, genügend Graphiterz zu fördern. Naturgraphit muss nach der Förderung aufbereitet und für Batterieanwendungen weiterverarbeitet werden. Für sphärisches gereinigtes Graphit sind zusätzliche Verarbeitungsschritte erforderlich, bevor das Material überhaupt als Ausgangspunkt für eine Batterieanode infrage kommt. Damit entscheidet nicht nur die Geologie darüber, wer eine Lieferkette kontrolliert. Ebenso entscheidend sind Verarbeitungskapazitäten, Technologie und Kundenqualifizierung.

Genau hier sitzt Chinas eigentliche Stärke

China besitzt nicht lediglich Graphitvorkommen. Das Land hat über Jahre eine dominante Position bei der Weiterverarbeitung von Graphit und der Herstellung von Anodenmaterial aufgebaut. Genau deshalb ist es für Europa und Nordamerika schwieriger, ihre Abhängigkeit zu reduzieren, als einfach eine neue Mine zu genehmigen. Die EU trägt diesem Problem in ihrem Critical Raw Materials Act ausdrücklich Rechnung. Deshalb gibt es neben dem Ziel für die heimische Förderung auch ein separates Ziel für die Verarbeitung. Bis 2030 sollen mindestens 40 Prozent des jährlichen europäischen Verbrauchs strategischer Rohstoffe innerhalb der Union verarbeitet werden. Der aktuelle Hilferuf der 23 Projekte zeigt jedoch, wie anspruchsvoll dieser Aufbau ist. Wenn strategische Minen, Raffinerien und Verarbeitungsanlagen nicht ausreichend finanziert werden können, bleibt die Abhängigkeit trotz politischer Zielvorgaben bestehen. Und genau an diesem Punkt wird die Rolle verbündeter Rohstoffländer interessant.

Kanada könnte für Europa wichtiger werden

Europa muss nicht jeden benötigten Rohstoff vollständig selbst fördern. Der Critical Raw Materials Act ist ausdrücklich auch auf eine Diversifizierung der Importe ausgerichtet. Ziel ist nicht Autarkie um jeden Preis, sondern eine widerstandsfähigere Lieferkette, bei der kein einzelnes Drittland eine übermäßige Rolle spielt. Kanada besitzt dafür mehrere Vorteile. Das Land verfügt über bedeutende Rohstoffvorkommen, eine etablierte Bergbauindustrie und enge politische sowie wirtschaftliche Beziehungen zu Europa und den USA. Für europäische Unternehmen kann deshalb neben eigenen Projekten auch der Aufbau von Lieferketten mit Kanada Teil einer Diversifizierungsstrategie sein. Das bedeutet ausdrücklich nicht, dass europäische Abnehmer automatisch kanadisches Graphit kaufen werden. Auch kanadische Projekte müssen wirtschaftlich konkurrenzfähig sein, technische Anforderungen erfüllen und Kunden gewinnen. Die geopolitische Entwicklung erhöht jedoch den strategischen Wert von Projekten, die Rohstoffe innerhalb politisch stabiler und verbündeter Jurisdiktionen bereitstellen könnten.

Focus versucht deshalb, nicht bei der Mine stehenzubleiben

Genau hier unterscheidet sich die Strategie von Focus Graphite von einer reinen Rohstoffgeschichte. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife in Québec ein hochgradiges Naturgraphitprojekt. Nach der Machbarkeitsstudie von 2023 verfügt Lac Knife über Probable Mineral Reserves von 9,31 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Doch ein möglicher Vorteil des Projekts soll nicht allein im Erzgehalt liegen. Focus versucht zunehmend, auch die Verarbeitung und mögliche Downstream-Anwendungen des Materials zu entwickeln. Ende Juli meldete das Unternehmen Ergebnisse eines Pilotprogramms bei SGS Canada. Rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz mit durchschnittlich 18,9 Prozent Kohlenstoff wurden verarbeitet. Daraus entstanden rund 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent in verschiedenen Größenfraktionen. Diese Werte wurden laut Focus allein durch mechanische Konzentration erreicht - ohne chemische oder thermische Reinigung. Das produzierte Material soll nun für weitere Reinigungs-, Batterie- und Spezialgraphitprogramme sowie für Produktvalidierungen genutzt werden.

Aus kanadischem Graphit soll nordamerikanisches Anodenmaterial werden

Der nächste Schritt folgte am 26. August. Focus und das US-amerikanische Batterieunternehmen Charge CCCV LLC, kurz C4V, unterzeichneten ein unverbindliches Memorandum of Understanding. C4V soll Lac-Knife-Konzentrat mit seiner Green Anode Technology untersuchen. Das Ziel ist deutlich weiter downstream als der Verkauf eines gewöhnlichen Minenkonzentrats. C4Vs Technologie ist darauf ausgelegt, hochwertiges Naturgraphitkonzentrat zu beschichtetem, sphärischem und gereinigtem Graphit - coated spherical purified graphite oder cSPG - weiterzuverarbeiten. Genau dieses Material ist für die Anodenseite von Lithium-Ionen-Batterien relevant. C4V benötigt für den Prozess nach Angaben der Unternehmen ein Naturgraphitkonzentrat mit ungefähr 98 Prozent Kohlenstoff. Lac Knife erreichte im Pilotprogramm in einzelnen Fraktionen bis zu 98,7 Prozent. Das bedeutet noch nicht, dass daraus erfolgreich kommerzielles Anodenmaterial entstehen wird. Genau das sollen die kommenden Tests erst zeigen. Doch strategisch illustriert der Ansatz, worauf Europa bei seiner eigenen Rohstoffpolitik ebenfalls abzielt: Nicht nur den Rohstoff besitzen, sondern möglichst mehr Verarbeitungsschritte innerhalb einer verbündeten Lieferkette kontrollieren.

Die Finanzierung entscheidet am Ende über die Lieferkette

Interessant wird an dieser Stelle der Vergleich mit Europa. Focus befindet sich ebenfalls noch in der Entwicklungsphase und muss Lac Knife finanzieren und genehmigen, bevor eine kommerzielle Produktion möglich wäre. Gleichzeitig hat Kanada begonnen, konkrete staatliche Mittel für Teile der Wertschöpfungskette bereitzustellen. Im Juni sicherte Focus eine nicht rückzahlbare Förderung von bis zu 1,3787 Millionen kanadischen Dollar aus dem First and Last Mile Fund von Natural Resources Canada. Das Geld ist für Planungsarbeiten an der Straßen- und Strominfrastruktur von Lac Knife vorgesehen. Im August wurde die entsprechende Infrastrukturinitiative im Rahmen einer Ankündigung von Premierminister Mark Carney erneut als eines der strategischen Vorentwicklungsprojekte hervorgehoben. Hinzu kommen nach Unternehmensangaben staatliche Förderzusagen von insgesamt rund 15,4 Millionen kanadischen Dollar über verschiedene Programme, darunter Unterstützung für die Entwicklung einer elektrothermischen Graphitreinigungstechnologie und die Infrastrukturplanung. Auch daraus folgt keineswegs, dass die Finanzierung der Mine gesichert ist. Es zeigt aber, wie Regierungen inzwischen versuchen, gezielt einzelne Hürden zwischen einer Lagerstätte und einer funktionsfähigen Rohstofflieferkette zu reduzieren.

Europa braucht möglicherweise beides: eigene Projekte und Partner

Der aktuelle Alarmruf aus der europäischen Rohstoffindustrie sollte deshalb nicht als Beweis verstanden werden, dass der Critical Raw Materials Act gescheitert ist. Viele strategische Projekte befinden sich noch in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, und die EU arbeitet an zusätzlichen Finanzierungsmechanismen. Die Warnungen der Projektentwickler zeigen vielmehr, wo der schwierigste Teil der Strategie beginnt. Europa muss eigene Förderung, Verarbeitung und Recycling ausbauen. Gleichzeitig wird es auf absehbare Zeit Rohstoffe importieren müssen. Die entscheidende Frage lautet deshalb, wie stark diese Importe diversifiziert werden können und aus welchen Ländern sie kommen. Gerade bei Graphit könnte das relevant werden. Der Aufbau europäischer Batterie- und BESS-Kapazitäten erhöht langfristig den Bedarf an entsprechenden Batteriematerialien. Wenn Europa gleichzeitig seine Abhängigkeit von stark konzentrierten Lieferketten reduzieren will, gewinnen Projekte in politisch verbundenen Ländern zumindest strategisch an Bedeutung. Kanada gehört zu den naheliegenden Partnern. Ob einzelne Projekte davon wirtschaftlich profitieren, entscheidet jedoch nicht die Politik allein. Preis, Qualität, Verarbeitungskosten, Finanzierung, Qualifizierung und langfristige Abnahmeverträge bleiben ausschlaggebend.

Für Focus ist die Chance groß - das Entwicklungsrisiko aber ebenfalls

Genau deshalb darf die aktuelle europäische Entwicklung nicht als unmittelbarer kommerzieller Katalysator für Focus missverstanden werden. Es gibt derzeit keine bekannte Vereinbarung, nach der Focus Graphit an europäische Batteriehersteller oder BESS-Projekte liefern wird. Das Unternehmen befindet sich noch vor der kommerziellen Produktion, und auch das C4V-MoU ist unverbindlich. Bis aus Lac Knife tatsächlich Graphit in industriellem Maßstab geliefert werden kann, müssen noch wesentliche Schritte bewältigt werden. Dazu gehören Finanzierung, Genehmigungen, Infrastruktur, Bau und Hochlauf einer Mine sowie gegebenenfalls weitere Verarbeitungskapazitäten. Hinzu kommt die Kundenqualifizierung. Gerade im Batteriemarkt reicht ein hoher Kohlenstoffgehalt allein nicht aus; Material muss spezifische technische Anforderungen eines Abnehmers erfüllen. Der aktuelle Hilferuf der europäischen Projekte zeigt paradoxerweise genau dieses Risiko. Selbst strategisch wichtige Rohstoffprojekte können an Kapital, Wirtschaftlichkeit oder Umsetzung scheitern.

Fazit

23 strategische Rohstoffprojekte schlagen Alarm, obwohl Europa seine Abhängigkeit von konzentrierten Lieferketten eigentlich mit Hochdruck reduzieren will. Genau darin liegt die wichtigste Erkenntnis der aktuellen Meldung: Rohstoffsicherheit entsteht nicht durch politische Zielvorgaben allein. Eine Mine muss finanziert, genehmigt und gebaut werden. Der Rohstoff muss verarbeitet werden. Und am Ende muss ein Kunde bereit sein, das Material tatsächlich abzunehmen. Für Europa bedeutet das, dass neben dem Aufbau eigener Kapazitäten auch diversifizierte Lieferketten mit Partnerländern wichtig bleiben dürften. Kanada besitzt dabei als rohstoffreiches und politisch eng verbundenes Land eine interessante Ausgangsposition.

Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) ist noch weit davon entfernt, daraus automatisch einen wirtschaftlichen Vorteil zu ziehen. Lac Knife befindet sich in der Entwicklungsphase, und weder eine europäische Abnahme noch eine kommerzielle C4V-Lieferkette sind gesichert. Doch das Unternehmen arbeitet genau an jenen Punkten, die in der aktuellen Rohstoffdebatte immer wichtiger werden: hochgradiges kanadisches Graphit, Infrastruktur, Weiterverarbeitung und der mögliche Weg vom Minenkonzentrat zum qualifizierten Anodenmaterial. Je schwieriger es für Europa wird, seine Rohstoffziele ausschließlich mit eigenen Projekten zu erreichen, desto interessanter könnte langfristig genau diese Kombination aus kanadischer Ressource und nordamerikanischer Verarbeitung werden.

Quelle:

Reuters - Some critical mineral firms chosen by EU flag project liquidity concerns, 08.09.2026

https://www.reuters.com/world/china/some-critical-mineral-firms-chosen-by-eu-flag-project-liquidity-concerns-2026-09-08/

European Commission - Critical Raw Materials Act

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en

Focus Graphite - Focus Graphite and C4V to Evaluate Mine-to-Anode Platform Combining Lac Knife Graphite with C4V's Green Anode Technology, 26.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-and-c4v-to-evaluate-mine-to-anode-platform-combining-lac-knife-graphite-with-c4vs-green-anode-technology/

Focus Graphite - Focus Graphite Highlighted in Prime Minister Carney's Historic Clean Energy and Critical Minerals Announcement; Completes Lac Knife Electrical Desktop Study, 21.08.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-highlighted-in-prime-minister-carneys-historic-clean-energy-and-critical-minerals-announcement-completes-lac-knife-electrical-desktop-study/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Focus Graphite Secures Up to C$1.38 Million Under Natural Resource Canada's First and Last Mile Fund, 03.06.2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-c1-38-million-under-natural-resource-canadas-first-and-last-mile-fund/

Focus Graphite - Lac Knife Project

https://focusgraphite.com/lac-knife/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 23 Rohstoffprojekte schlagen Alarm: Warum Europas China-Problem für Focus Graphite interessant werden könnte appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA34416E8743