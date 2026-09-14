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Montag, 14.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

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WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
14.09.26 | 08:03
2,720 Euro
-2,16 % -0,060
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7052,77509:02
Dow Jones News
14.09.2026 08:33 Uhr
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Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2-

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
14-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
14 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 11 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 
each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     100,000  50,000 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.7650  GBP2.3750 
share)                       
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.7150  GBP2.3350 
share)                       
Volume weighted average price paid EUR2.7368  GBP2.3520 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 627,923,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
1,351      2.7650        XDUB     08:07:53      00030993141TRDU0 
1,418      2.7650        XDUB     08:19:07      00030993152TRDU0 
1,576      2.7650        XDUB     08:32:53      00030993155TRDU0 
1,313      2.7650        XDUB     08:42:27      00030993168TRDU0 
1,341      2.7650        XDUB     08:45:12      00030993172TRDU0 
1,342      2.7550        XDUB     08:51:36      00030993179TRDU0 
37        2.7550        XDUB     08:51:36      00030993180TRDU0 
1,428      2.7600        XDUB     09:00:11      00030993190TRDU0 
1,345      2.7500        XDUB     09:04:46      00030993197TRDU0 
1,370      2.7550        XDUB     09:04:46      00030993196TRDU0 
1,461      2.7500        XDUB     09:22:01      00030993241TRDU0 
1,475      2.7450        XDUB     09:34:20      00030993271TRDU0 
1,521      2.7550        XDUB     09:45:23      00030993304TRDU0 
1,627      2.7500        XDUB     09:50:55      00030993307TRDU0 
1,612      2.7550        XDUB     09:50:55      00030993308TRDU0 
1,455      2.7450        XDUB     10:17:13      00030993373TRDU0 
1,181      2.7650        XDUB     10:43:56      00030993424TRDU0 
501       2.7650        XDUB     10:43:56      00030993423TRDU0 
1,048      2.7650        XDUB     10:43:56      00030993422TRDU0 
1,408      2.7550        XDUB     10:45:33      00030993432TRDU0 
1,940      2.7550        XDUB     12:05:10      00030993645TRDU0 
1,940      2.7550        XDUB     12:05:10      00030993644TRDU0 
1,482      2.7550        XDUB     12:05:10      00030993643TRDU0 
1,544      2.7500        XDUB     12:05:12      00030993650TRDU0 
62        2.7550        XDUB     12:05:12      00030993649TRDU0 
23        2.7550        XDUB     12:05:12      00030993648TRDU0 
1,940      2.7550        XDUB     12:05:12      00030993647TRDU0 
1,940      2.7550        XDUB     12:05:12      00030993646TRDU0 
1,516      2.7350        XDUB     12:28:35      00030993676TRDU0 
1,520      2.7300        XDUB     12:28:35      00030993679TRDU0 
1,475      2.7300        XDUB     12:28:35      00030993678TRDU0 
144       2.7300        XDUB     13:01:15      00030993719TRDU0 
1,420      2.7300        XDUB     13:01:19      00030993720TRDU0 
1,613      2.7250        XDUB     13:17:05      00030993751TRDU0 
1,318      2.7250        XDUB     13:17:05      00030993750TRDU0 
1,304      2.7250        XDUB     13:17:05      00030993749TRDU0 
1,301      2.7250        XDUB     13:17:05      00030993748TRDU0 
1,457      2.7250        XDUB     13:30:02      00030993784TRDU0 
834       2.7250        XDUB     13:36:09      00030993856TRDU0 
226       2.7350        XDUB     13:57:53      00030993940TRDU0 
1,210      2.7350        XDUB     13:57:53      00030993939TRDU0 
1,490      2.7350        XDUB     14:00:57      00030993951TRDU0 
1,338      2.7300        XDUB     14:03:54      00030993968TRDU0 
1,329      2.7250        XDUB     14:13:04      00030994006TRDU0 
125       2.7400        XDUB     14:26:16      00030994043TRDU0 
374       2.7400        XDUB     14:26:16      00030994042TRDU0 
1,315      2.7350        XDUB     14:26:59      00030994045TRDU0 
1,308      2.7350        XDUB     14:26:59      00030994044TRDU0 
952       2.7300        XDUB     14:27:38      00030994047TRDU0 
1,406      2.7300        XDUB     14:33:45      00030994095TRDU0 
1,467      2.7300        XDUB     14:33:45      00030994094TRDU0 
681       2.7250        XDUB     14:40:16      00030994135TRDU0 
1,509      2.7250        XDUB     14:40:54      00030994148TRDU0 
1,481      2.7250        XDUB     14:53:53      00030994236TRDU0 
218       2.7250        XDUB     14:58:20      00030994291TRDU0 
1,014      2.7250        XDUB     14:58:20      00030994290TRDU0 
204       2.7250        XDUB     14:58:20      00030994289TRDU0 
4        2.7250        XDUB     14:58:20      00030994288TRDU0 
1,371      2.7250        XDUB     15:02:49      00030994310TRDU0 
1,419      2.7250        XDUB     15:06:58      00030994344TRDU0 
209       2.7250        XDUB     15:11:20      00030994366TRDU0 
473       2.7250        XDUB     15:11:20      00030994365TRDU0 
618       2.7250        XDUB     15:11:20      00030994364TRDU0 
18        2.7250        XDUB     15:11:20      00030994363TRDU0 
350       2.7250        XDUB     15:15:04      00030994384TRDU0 
33        2.7250        XDUB     15:15:04      00030994383TRDU0 
733       2.7250        XDUB     15:15:04      00030994382TRDU0 
327       2.7250        XDUB     15:15:04      00030994381TRDU0 
2,616      2.7150        XDUB     15:15:06      00030994387TRDU0 
47        2.7200        XDUB     15:28:10      00030994491TRDU0 
1,368      2.7200        XDUB     15:28:10      00030994490TRDU0 
192       2.7200        XDUB     15:32:47      00030994520TRDU0 
1,313      2.7200        XDUB     15:32:47      00030994519TRDU0 
2,714      2.7150        XDUB     15:33:15      00030994524TRDU0 
1,345      2.7150        XDUB     15:33:15      00030994523TRDU0 
2,952      2.7200        XDUB     15:47:42      00030994656TRDU0 
1,303      2.7200        XDUB     15:55:43      00030994686TRDU0 
1,341      2.7200        XDUB     15:55:43      00030994685TRDU0 
885       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994750TRDU0 
885       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994749TRDU0 
110       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994748TRDU0 
885       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994747TRDU0 
885       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994746TRDU0 
875       2.7250        XDUB     16:06:06      00030994751TRDU0 
2,708      2.7250        XDUB     16:22:15      00030994833TRDU0 
1,479      2.7300        XDUB     16:23:29      00030994840TRDU0 
1,776      2.7300        XDUB     16:25:46      00030994848TRDU0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2- 

536       2.7300        XDUB     16:25:46      00030994847TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 
3,714      2.3750        XLON     08:45:15      00030993173TRDU0 
3,648      2.3700        XLON     08:48:11      00030993178TRDU0 
1,160      2.3600        XLON     09:22:01      00030993240TRDU0 
1,120      2.3600        XLON     09:22:01      00030993239TRDU0 
666       2.3650        XLON     10:08:26      00030993352TRDU0 
636       2.3650        XLON     10:08:26      00030993351TRDU0 
459       2.3650        XLON     10:27:21      00030993396TRDU0 
662       2.3650        XLON     10:27:21      00030993395TRDU0 
1,158      2.3700        XLON     10:44:36      00030993430TRDU0 
1,121      2.3650        XLON     11:02:16      00030993475TRDU0 
1,329      2.3700        XLON     11:19:42      00030993569TRDU0 
25        2.3700        XLON     11:40:07      00030993593TRDU0 
464       2.3700        XLON     11:40:07      00030993592TRDU0 
564       2.3700        XLON     11:40:07      00030993591TRDU0 
228       2.3700        XLON     11:40:07      00030993590TRDU0 
197       2.3650        XLON     11:59:58      00030993633TRDU0 
1,145      2.3650        XLON     12:03:05      00030993640TRDU0 
2,532      2.3600        XLON     12:07:05      00030993654TRDU0 
1,131      2.3450        XLON     12:28:35      00030993677TRDU0 
1,148      2.3450        XLON     12:59:26      00030993712TRDU0 
1,226      2.3450        XLON     12:59:26      00030993711TRDU0 
1,249      2.3400        XLON     13:17:05      00030993747TRDU0 
525       2.3400        XLON     13:27:07      00030993758TRDU0 
1,179      2.3450        XLON     14:03:54      00030993967TRDU0 
990       2.3450        XLON     14:05:17      00030993974TRDU0 
1,166      2.3450        XLON     14:13:01      00030994005TRDU0 
1,192      2.3450        XLON     14:33:45      00030994097TRDU0 
1,137      2.3450        XLON     14:33:45      00030994096TRDU0 
1,305      2.3400        XLON     14:40:54      00030994147TRDU0 
2,290      2.3350        XLON     15:15:06      00030994389TRDU0 
1,187      2.3350        XLON     15:15:06      00030994388TRDU0 
1,238      2.3350        XLON     15:15:06      00030994386TRDU0 
1,200      2.3350        XLON     15:15:06      00030994385TRDU0 
1,241      2.3400        XLON     15:44:55      00030994645TRDU0 
423       2.3400        XLON     15:45:40      00030994652TRDU0 
2,780      2.3400        XLON     15:49:27      00030994667TRDU0 
1,187      2.3400        XLON     15:55:43      00030994684TRDU0 
1,156      2.3400        XLON     16:05:50      00030994744TRDU0 
1,187      2.3400        XLON     16:05:50      00030994743TRDU0 
117       2.3400        XLON     16:25:55      00030994850TRDU0 
918       2.3450        XLON     16:27:21      00030995004TRDU0 
430       2.3450        XLON     16:27:21      00030995003TRDU0 
1,570      2.3450        XLON     16:27:31      00030995005TRDU0

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 443109 
EQS News ID:  2398324 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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