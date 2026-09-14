DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 14-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 September 2026 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 11 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext London Stock Dublin Exchange Number of ordinary shares 100,000 50,000 purchased Highest price paid (per ordinary EUR2.7650 GBP2.3750 share) Lowest price paid (per ordinary EUR2.7150 GBP2.3350 share) Volume weighted average price paid EUR2.7368 GBP2.3520 (per ordinary share)
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.
Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 627,923,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary
Appendix Transaction Details
Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP
Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,351 2.7650 XDUB 08:07:53 00030993141TRDU0 1,418 2.7650 XDUB 08:19:07 00030993152TRDU0 1,576 2.7650 XDUB 08:32:53 00030993155TRDU0 1,313 2.7650 XDUB 08:42:27 00030993168TRDU0 1,341 2.7650 XDUB 08:45:12 00030993172TRDU0 1,342 2.7550 XDUB 08:51:36 00030993179TRDU0 37 2.7550 XDUB 08:51:36 00030993180TRDU0 1,428 2.7600 XDUB 09:00:11 00030993190TRDU0 1,345 2.7500 XDUB 09:04:46 00030993197TRDU0 1,370 2.7550 XDUB 09:04:46 00030993196TRDU0 1,461 2.7500 XDUB 09:22:01 00030993241TRDU0 1,475 2.7450 XDUB 09:34:20 00030993271TRDU0 1,521 2.7550 XDUB 09:45:23 00030993304TRDU0 1,627 2.7500 XDUB 09:50:55 00030993307TRDU0 1,612 2.7550 XDUB 09:50:55 00030993308TRDU0 1,455 2.7450 XDUB 10:17:13 00030993373TRDU0 1,181 2.7650 XDUB 10:43:56 00030993424TRDU0 501 2.7650 XDUB 10:43:56 00030993423TRDU0 1,048 2.7650 XDUB 10:43:56 00030993422TRDU0 1,408 2.7550 XDUB 10:45:33 00030993432TRDU0 1,940 2.7550 XDUB 12:05:10 00030993645TRDU0 1,940 2.7550 XDUB 12:05:10 00030993644TRDU0 1,482 2.7550 XDUB 12:05:10 00030993643TRDU0 1,544 2.7500 XDUB 12:05:12 00030993650TRDU0 62 2.7550 XDUB 12:05:12 00030993649TRDU0 23 2.7550 XDUB 12:05:12 00030993648TRDU0 1,940 2.7550 XDUB 12:05:12 00030993647TRDU0 1,940 2.7550 XDUB 12:05:12 00030993646TRDU0 1,516 2.7350 XDUB 12:28:35 00030993676TRDU0 1,520 2.7300 XDUB 12:28:35 00030993679TRDU0 1,475 2.7300 XDUB 12:28:35 00030993678TRDU0 144 2.7300 XDUB 13:01:15 00030993719TRDU0 1,420 2.7300 XDUB 13:01:19 00030993720TRDU0 1,613 2.7250 XDUB 13:17:05 00030993751TRDU0 1,318 2.7250 XDUB 13:17:05 00030993750TRDU0 1,304 2.7250 XDUB 13:17:05 00030993749TRDU0 1,301 2.7250 XDUB 13:17:05 00030993748TRDU0 1,457 2.7250 XDUB 13:30:02 00030993784TRDU0 834 2.7250 XDUB 13:36:09 00030993856TRDU0 226 2.7350 XDUB 13:57:53 00030993940TRDU0 1,210 2.7350 XDUB 13:57:53 00030993939TRDU0 1,490 2.7350 XDUB 14:00:57 00030993951TRDU0 1,338 2.7300 XDUB 14:03:54 00030993968TRDU0 1,329 2.7250 XDUB 14:13:04 00030994006TRDU0 125 2.7400 XDUB 14:26:16 00030994043TRDU0 374 2.7400 XDUB 14:26:16 00030994042TRDU0 1,315 2.7350 XDUB 14:26:59 00030994045TRDU0 1,308 2.7350 XDUB 14:26:59 00030994044TRDU0 952 2.7300 XDUB 14:27:38 00030994047TRDU0 1,406 2.7300 XDUB 14:33:45 00030994095TRDU0 1,467 2.7300 XDUB 14:33:45 00030994094TRDU0 681 2.7250 XDUB 14:40:16 00030994135TRDU0 1,509 2.7250 XDUB 14:40:54 00030994148TRDU0 1,481 2.7250 XDUB 14:53:53 00030994236TRDU0 218 2.7250 XDUB 14:58:20 00030994291TRDU0 1,014 2.7250 XDUB 14:58:20 00030994290TRDU0 204 2.7250 XDUB 14:58:20 00030994289TRDU0 4 2.7250 XDUB 14:58:20 00030994288TRDU0 1,371 2.7250 XDUB 15:02:49 00030994310TRDU0 1,419 2.7250 XDUB 15:06:58 00030994344TRDU0 209 2.7250 XDUB 15:11:20 00030994366TRDU0 473 2.7250 XDUB 15:11:20 00030994365TRDU0 618 2.7250 XDUB 15:11:20 00030994364TRDU0 18 2.7250 XDUB 15:11:20 00030994363TRDU0 350 2.7250 XDUB 15:15:04 00030994384TRDU0 33 2.7250 XDUB 15:15:04 00030994383TRDU0 733 2.7250 XDUB 15:15:04 00030994382TRDU0 327 2.7250 XDUB 15:15:04 00030994381TRDU0 2,616 2.7150 XDUB 15:15:06 00030994387TRDU0 47 2.7200 XDUB 15:28:10 00030994491TRDU0 1,368 2.7200 XDUB 15:28:10 00030994490TRDU0 192 2.7200 XDUB 15:32:47 00030994520TRDU0 1,313 2.7200 XDUB 15:32:47 00030994519TRDU0 2,714 2.7150 XDUB 15:33:15 00030994524TRDU0 1,345 2.7150 XDUB 15:33:15 00030994523TRDU0 2,952 2.7200 XDUB 15:47:42 00030994656TRDU0 1,303 2.7200 XDUB 15:55:43 00030994686TRDU0 1,341 2.7200 XDUB 15:55:43 00030994685TRDU0 885 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994750TRDU0 885 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994749TRDU0 110 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994748TRDU0 885 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994747TRDU0 885 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994746TRDU0 875 2.7250 XDUB 16:06:06 00030994751TRDU0 2,708 2.7250 XDUB 16:22:15 00030994833TRDU0 1,479 2.7300 XDUB 16:23:29 00030994840TRDU0 1,776 2.7300 XDUB 16:25:46 00030994848TRDU0
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September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)