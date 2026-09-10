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WKN: A14UTJ | ISIN: IE00BWY4ZF18 | Ticker-Symbol: C5H
Frankfurt
10.09.26 | 08:04
2,735 Euro
-1,97 % -0,055
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ISEQ-20
1-Jahres-Chart
CAIRN HOMES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CAIRN HOMES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7202,80509:21
Dow Jones News
10.09.2026 08:33 Uhr
288 Leser
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Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 

Cairn Homes Plc (CRN) 
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 
10-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
10 September 2026 
  
Cairn Homes plc (the "Company") 
Transaction in own shares 
  
The Company announces that on 9 September 2026 it purchased a total of 141,709 of its ordinary shares of EUR 0.001 each 
(the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody 
Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. 
  
                  Euronext London Stock 
                  Dublin  Exchange 
Number of ordinary shares     94,811  46,898 
purchased 
Highest price paid (per ordinary  EUR2.8050  GBP2.4100 
share) 
Lowest price paid (per ordinary  EUR2.7350  GBP2.3500 
share) 
Volume weighted average price paid EUR2.7640  GBP2.3772 
(per ordinary share)

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,223,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary

Appendix Transaction Details 

Issuer Name    Cairn Homes plc 
LEI        635400DPX6WP2KKDOA83 
ISIN       IE00BWY4ZF18 
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC 
Intermediary Code GDBSIE21XXX 
Timezone     BST 
Currency     EUR & GBP

Euronext Dublin 

Number of Shares  Price per Share (EUR)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
261         2.7950          XDUB       08:14:10        00030988294TRDU0 
261         2.7950          XDUB       08:14:10        00030988293TRDU0 
260         2.7950          XDUB       08:14:10        00030988295TRDU0 
1,510        2.7950          XDUB       08:18:31        00030988299TRDU0 
842         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988353TRDU0 
842         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988352TRDU0 
1,278        2.8050          XDUB       08:46:18        00030988351TRDU0 
499         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988355TRDU0 
842         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988354TRDU0 
670         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988358TRDU0 
321         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988357TRDU0 
22         2.8050          XDUB       08:46:18        00030988356TRDU0 
1,299        2.8000          XDUB       08:46:19        00030988360TRDU0 
1,337        2.8000          XDUB       08:59:04        00030988379TRDU0 
363         2.8000          XDUB       09:14:32        00030988423TRDU0 
1,076        2.8000          XDUB       09:14:32        00030988422TRDU0 
587         2.8000          XDUB       09:23:27        00030988475TRDU0 
767         2.8000          XDUB       09:23:27        00030988474TRDU0 
404         2.8000          XDUB       09:31:55        00030988488TRDU0 
559         2.8000          XDUB       09:31:55        00030988487TRDU0 
527         2.8000          XDUB       09:31:55        00030988486TRDU0 
924         2.7900          XDUB       09:40:08        00030988508TRDU0 
408         2.7900          XDUB       09:40:08        00030988507TRDU0 
125         2.7900          XDUB       09:40:08        00030988511TRDU0 
75         2.7900          XDUB       09:40:08        00030988512TRDU0 
1,256        2.7850          XDUB       09:46:06        00030988562TRDU0 
1,293        2.7850          XDUB       09:59:55        00030988608TRDU0 
479         2.7850          XDUB       10:08:59        00030988619TRDU0 
1,000        2.7850          XDUB       10:08:59        00030988618TRDU0 
557         2.7800          XDUB       10:16:56        00030988664TRDU0 
10         2.7800          XDUB       10:16:56        00030988665TRDU0 
727         2.7800          XDUB       10:16:56        00030988666TRDU0 
1,521        2.7850          XDUB       10:33:54        00030988746TRDU0 
2,638        2.7800          XDUB       10:35:27        00030988751TRDU0 
1,252        2.7650          XDUB       10:43:34        00030988782TRDU0 
31         2.7650          XDUB       10:43:34        00030988781TRDU0 
1,409        2.7650          XDUB       11:09:29        00030988882TRDU0 
1,453        2.7650          XDUB       11:20:36        00030988970TRDU0 
1,939        2.7600          XDUB       11:44:33        00030989062TRDU0 
590         2.7600          XDUB       11:44:33        00030989061TRDU0 
2,315        2.7600          XDUB       11:44:33        00030989060TRDU0 
221         2.7600          XDUB       11:44:33        00030989059TRDU0 
1,516        2.7600          XDUB       12:10:38        00030989235TRDU0 
267         2.7600          XDUB       12:38:37        00030989349TRDU0 
1,081        2.7600          XDUB       12:38:37        00030989348TRDU0 
219         2.7550          XDUB       12:47:07        00030989400TRDU0 
1,082        2.7550          XDUB       12:47:07        00030989399TRDU0 
1,357        2.7600          XDUB       12:51:07        00030989422TRDU0 
1,346        2.7600          XDUB       13:06:38        00030989452TRDU0 
5          2.7650          XDUB       13:21:21        00030989493TRDU0 
1,439        2.7650          XDUB       13:21:32        00030989494TRDU0 
1,321        2.7650          XDUB       13:25:43        00030989527TRDU0 
1,345        2.7650          XDUB       13:25:43        00030989526TRDU0 
1,274        2.7650          XDUB       13:33:40        00030989576TRDU0 
290         2.7650          XDUB       13:45:18        00030989647TRDU0 
1,033        2.7650          XDUB       13:45:18        00030989646TRDU0 
6          2.7700          XDUB       14:05:52        00030989819TRDU0 
9          2.7700          XDUB       14:05:52        00030989820TRDU0 
24         2.7700          XDUB       14:05:52        00030989821TRDU0 
4          2.7700          XDUB       14:05:56        00030989822TRDU0 
1,557        2.7700          XDUB       14:06:03        00030989824TRDU0 
1,273        2.7700          XDUB       14:06:03        00030989825TRDU0 
826         2.7700          XDUB       14:07:02        00030989837TRDU0 
501         2.7700          XDUB       14:07:02        00030989836TRDU0 
1,392        2.7650          XDUB       14:08:06        00030989843TRDU0 
1,531        2.7650          XDUB       14:20:18        00030989912TRDU0 
1,292        2.7600          XDUB       14:21:06        00030989914TRDU0 
1,500        2.7600          XDUB       14:31:58        00030990002TRDU0 
1,281        2.7600          XDUB       14:36:49        00030990070TRDU0 
2,848        2.7600          XDUB       14:41:06        00030990127TRDU0 
1,458        2.7600          XDUB       14:41:06        00030990126TRDU0 
2,736        2.7550          XDUB       14:49:46        00030990228TRDU0 
1,532        2.7500          XDUB       15:00:10        00030990309TRDU0 
759         2.7500          XDUB       15:05:02        00030990352TRDU0 
603         2.7500          XDUB       15:05:02        00030990351TRDU0 
1,324        2.7400          XDUB       15:06:01        00030990361TRDU0 
1,306        2.7400          XDUB       15:06:01        00030990360TRDU0
1,303        2.7400          XDUB       15:16:28        00030990462TRDU0 
2,529        2.7350          XDUB       15:20:32        00030990502TRDU0 
1,324        2.7350          XDUB       15:20:32        00030990501TRDU0 
2,668        2.7400          XDUB       15:31:17        00030990570TRDU0 
1,376        2.7400          XDUB       15:31:17        00030990569TRDU0 
1,320        2.7400          XDUB       15:45:18        00030990646TRDU0 
2,633        2.7400          XDUB       15:46:56        00030990660TRDU0 
922         2.7400          XDUB       15:57:26        00030991048TRDU0 
513         2.7400          XDUB       15:57:26        00030991047TRDU0 
1,498        2.7400          XDUB       16:01:28        00030991087TRDU0 
1,413        2.7350          XDUB       16:05:25        00030991189TRDU0 
2,518        2.7350          XDUB       16:05:25        00030991188TRDU0 
1,306        2.7400          XDUB       16:07:24        00030991260TRDU0 
1,401        2.7400          XDUB       16:19:35        00030991321TRDU0

London Stock Exchange 

Number of Shares  Price per Share (GBP)   Trading venue  Time of transaction   Transaction Reference Number 
846         2.4050          XLON       08:11:42        00030988289TRDU0 
369         2.4050          XLON       08:11:42        00030988288TRDU0 
3,276        2.4100          XLON       08:46:18        00030988350TRDU0 
3,215        2.4050          XLON       08:46:19        00030988359TRDU0 
135         2.4000          XLON       09:35:50        00030988498TRDU0 
51         2.4000          XLON       09:40:08        00030988506TRDU0 
465         2.4000          XLON       09:40:08        00030988510TRDU0 
686         2.4000          XLON       09:40:08        00030988509TRDU0 
645         2.3950          XLON       09:44:54        00030988559TRDU0 
1,153        2.3950          XLON       10:00:03        00030988610TRDU0 
56         2.3950          XLON       10:16:56        00030988663TRDU0 
1,029        2.3950          XLON       10:16:56        00030988662TRDU0 
1,032        2.3900          XLON       10:34:00        00030988747TRDU0 
21         2.3900          XLON       10:34:13        00030988748TRDU0 
2,469        2.3800          XLON       10:43:25        00030988779TRDU0 
13         2.3750          XLON       11:28:02        00030988999TRDU0 
79         2.3750          XLON       11:29:14        00030989003TRDU0 
1,191        2.3750          XLON       11:30:42        00030989009TRDU0 
705         2.3700          XLON       11:44:33        00030989063TRDU0 
359         2.3700          XLON       11:44:36        00030989064TRDU0 
1,036        2.3700          XLON       12:05:14        00030989153TRDU0 
1,105        2.3700          XLON       12:47:50        00030989401TRDU0 
249         2.3800          XLON       13:31:56        00030989571TRDU0 
2,035        2.3800          XLON       13:31:56        00030989570TRDU0 
2,108        2.3850          XLON       13:49:45        00030989689TRDU0 
382         2.3850          XLON       13:49:45        00030989688TRDU0 
1,226        2.3800          XLON       14:03:42        00030989797TRDU0 
2,453        2.3750          XLON       14:07:31        00030989840TRDU0 
102         2.3750          XLON       14:18:27        00030989898TRDU0 
3,287        2.3700          XLON       14:35:55        00030990063TRDU0 
130         2.3700          XLON       14:41:09        00030990129TRDU0 
1,046        2.3700          XLON       14:41:09        00030990128TRDU0 
1,122        2.3700          XLON       14:49:46        00030990227TRDU0 
845         2.3550          XLON       15:15:14        00030990454TRDU0 
1,046        2.3550          XLON       15:15:46        00030990455TRDU0 
481         2.3550          XLON       15:22:08        00030990509TRDU0 
621         2.3550          XLON       15:22:08        00030990508TRDU0 
3,210        2.3550          XLON       15:31:17        00030990572TRDU0 
1,039        2.3550          XLON       15:31:17        00030990571TRDU0 
1,239        2.3550          XLON       15:46:56        00030990659TRDU0 
118         2.3550          XLON       16:04:27        00030991152TRDU0 
105         2.3550          XLON       16:04:27        00030991153TRDU0 
521         2.3550          XLON       16:04:36        00030991157TRDU0 
152         2.3550          XLON       16:04:36        00030991159TRDU0 
295         2.3550          XLON       16:04:36        00030991158TRDU0 
1,063        2.3500          XLON       16:05:25        00030991187TRDU0 
2,087        2.3550          XLON       16:07:24        00030991259TRDU0

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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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ISIN:     IE00BWY4ZF18 
Category Code: POS 
TIDM:     CRN 
LEI Code:   635400DPX6WP2KKDOA83 
Sequence No.: 442836 
EQS News ID:  2396974 
  
End of Announcement EQS News Service 
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(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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