DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 10-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 September 2026 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 9 September 2026 it purchased a total of 141,709 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext London Stock Dublin Exchange Number of ordinary shares 94,811 46,898 purchased Highest price paid (per ordinary EUR2.8050 GBP2.4100 share) Lowest price paid (per ordinary EUR2.7350 GBP2.3500 share) Volume weighted average price paid EUR2.7640 GBP2.3772 (per ordinary share)
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.
Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,223,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary
Appendix Transaction Details
Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP
Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 261 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988294TRDU0 261 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988293TRDU0 260 2.7950 XDUB 08:14:10 00030988295TRDU0 1,510 2.7950 XDUB 08:18:31 00030988299TRDU0 842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988353TRDU0 842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988352TRDU0 1,278 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988351TRDU0 499 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988355TRDU0 842 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988354TRDU0 670 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988358TRDU0 321 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988357TRDU0 22 2.8050 XDUB 08:46:18 00030988356TRDU0 1,299 2.8000 XDUB 08:46:19 00030988360TRDU0 1,337 2.8000 XDUB 08:59:04 00030988379TRDU0 363 2.8000 XDUB 09:14:32 00030988423TRDU0 1,076 2.8000 XDUB 09:14:32 00030988422TRDU0 587 2.8000 XDUB 09:23:27 00030988475TRDU0 767 2.8000 XDUB 09:23:27 00030988474TRDU0 404 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988488TRDU0 559 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988487TRDU0 527 2.8000 XDUB 09:31:55 00030988486TRDU0 924 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988508TRDU0 408 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988507TRDU0 125 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988511TRDU0 75 2.7900 XDUB 09:40:08 00030988512TRDU0 1,256 2.7850 XDUB 09:46:06 00030988562TRDU0 1,293 2.7850 XDUB 09:59:55 00030988608TRDU0 479 2.7850 XDUB 10:08:59 00030988619TRDU0 1,000 2.7850 XDUB 10:08:59 00030988618TRDU0 557 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988664TRDU0 10 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988665TRDU0 727 2.7800 XDUB 10:16:56 00030988666TRDU0 1,521 2.7850 XDUB 10:33:54 00030988746TRDU0 2,638 2.7800 XDUB 10:35:27 00030988751TRDU0 1,252 2.7650 XDUB 10:43:34 00030988782TRDU0 31 2.7650 XDUB 10:43:34 00030988781TRDU0 1,409 2.7650 XDUB 11:09:29 00030988882TRDU0 1,453 2.7650 XDUB 11:20:36 00030988970TRDU0 1,939 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989062TRDU0 590 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989061TRDU0 2,315 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989060TRDU0 221 2.7600 XDUB 11:44:33 00030989059TRDU0 1,516 2.7600 XDUB 12:10:38 00030989235TRDU0 267 2.7600 XDUB 12:38:37 00030989349TRDU0 1,081 2.7600 XDUB 12:38:37 00030989348TRDU0 219 2.7550 XDUB 12:47:07 00030989400TRDU0 1,082 2.7550 XDUB 12:47:07 00030989399TRDU0 1,357 2.7600 XDUB 12:51:07 00030989422TRDU0 1,346 2.7600 XDUB 13:06:38 00030989452TRDU0 5 2.7650 XDUB 13:21:21 00030989493TRDU0 1,439 2.7650 XDUB 13:21:32 00030989494TRDU0 1,321 2.7650 XDUB 13:25:43 00030989527TRDU0 1,345 2.7650 XDUB 13:25:43 00030989526TRDU0 1,274 2.7650 XDUB 13:33:40 00030989576TRDU0 290 2.7650 XDUB 13:45:18 00030989647TRDU0 1,033 2.7650 XDUB 13:45:18 00030989646TRDU0 6 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989819TRDU0 9 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989820TRDU0 24 2.7700 XDUB 14:05:52 00030989821TRDU0 4 2.7700 XDUB 14:05:56 00030989822TRDU0 1,557 2.7700 XDUB 14:06:03 00030989824TRDU0 1,273 2.7700 XDUB 14:06:03 00030989825TRDU0 826 2.7700 XDUB 14:07:02 00030989837TRDU0 501 2.7700 XDUB 14:07:02 00030989836TRDU0 1,392 2.7650 XDUB 14:08:06 00030989843TRDU0 1,531 2.7650 XDUB 14:20:18 00030989912TRDU0 1,292 2.7600 XDUB 14:21:06 00030989914TRDU0 1,500 2.7600 XDUB 14:31:58 00030990002TRDU0 1,281 2.7600 XDUB 14:36:49 00030990070TRDU0 2,848 2.7600 XDUB 14:41:06 00030990127TRDU0 1,458 2.7600 XDUB 14:41:06 00030990126TRDU0 2,736 2.7550 XDUB 14:49:46 00030990228TRDU0 1,532 2.7500 XDUB 15:00:10 00030990309TRDU0 759 2.7500 XDUB 15:05:02 00030990352TRDU0 603 2.7500 XDUB 15:05:02 00030990351TRDU0 1,324 2.7400 XDUB 15:06:01 00030990361TRDU0 1,306 2.7400 XDUB 15:06:01 00030990360TRDU0 1,303 2.7400 XDUB 15:16:28 00030990462TRDU0 2,529 2.7350 XDUB 15:20:32 00030990502TRDU0 1,324 2.7350 XDUB 15:20:32 00030990501TRDU0 2,668 2.7400 XDUB 15:31:17 00030990570TRDU0 1,376 2.7400 XDUB 15:31:17 00030990569TRDU0 1,320 2.7400 XDUB 15:45:18 00030990646TRDU0 2,633 2.7400 XDUB 15:46:56 00030990660TRDU0 922 2.7400 XDUB 15:57:26 00030991048TRDU0 513 2.7400 XDUB 15:57:26 00030991047TRDU0 1,498 2.7400 XDUB 16:01:28 00030991087TRDU0 1,413 2.7350 XDUB 16:05:25 00030991189TRDU0 2,518 2.7350 XDUB 16:05:25 00030991188TRDU0 1,306 2.7400 XDUB 16:07:24 00030991260TRDU0 1,401 2.7400 XDUB 16:19:35 00030991321TRDU0
London Stock Exchange
Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 846 2.4050 XLON 08:11:42 00030988289TRDU0 369 2.4050 XLON 08:11:42 00030988288TRDU0 3,276 2.4100 XLON 08:46:18 00030988350TRDU0 3,215 2.4050 XLON 08:46:19 00030988359TRDU0 135 2.4000 XLON 09:35:50 00030988498TRDU0 51 2.4000 XLON 09:40:08 00030988506TRDU0 465 2.4000 XLON 09:40:08 00030988510TRDU0 686 2.4000 XLON 09:40:08 00030988509TRDU0 645 2.3950 XLON 09:44:54 00030988559TRDU0 1,153 2.3950 XLON 10:00:03 00030988610TRDU0 56 2.3950 XLON 10:16:56 00030988663TRDU0 1,029 2.3950 XLON 10:16:56 00030988662TRDU0 1,032 2.3900 XLON 10:34:00 00030988747TRDU0 21 2.3900 XLON 10:34:13 00030988748TRDU0 2,469 2.3800 XLON 10:43:25 00030988779TRDU0 13 2.3750 XLON 11:28:02 00030988999TRDU0 79 2.3750 XLON 11:29:14 00030989003TRDU0 1,191 2.3750 XLON 11:30:42 00030989009TRDU0 705 2.3700 XLON 11:44:33 00030989063TRDU0 359 2.3700 XLON 11:44:36 00030989064TRDU0 1,036 2.3700 XLON 12:05:14 00030989153TRDU0 1,105 2.3700 XLON 12:47:50 00030989401TRDU0 249 2.3800 XLON 13:31:56 00030989571TRDU0 2,035 2.3800 XLON 13:31:56 00030989570TRDU0 2,108 2.3850 XLON 13:49:45 00030989689TRDU0 382 2.3850 XLON 13:49:45 00030989688TRDU0 1,226 2.3800 XLON 14:03:42 00030989797TRDU0 2,453 2.3750 XLON 14:07:31 00030989840TRDU0 102 2.3750 XLON 14:18:27 00030989898TRDU0 3,287 2.3700 XLON 14:35:55 00030990063TRDU0 130 2.3700 XLON 14:41:09 00030990129TRDU0 1,046 2.3700 XLON 14:41:09 00030990128TRDU0 1,122 2.3700 XLON 14:49:46 00030990227TRDU0 845 2.3550 XLON 15:15:14 00030990454TRDU0 1,046 2.3550 XLON 15:15:46 00030990455TRDU0 481 2.3550 XLON 15:22:08 00030990509TRDU0 621 2.3550 XLON 15:22:08 00030990508TRDU0 3,210 2.3550 XLON 15:31:17 00030990572TRDU0 1,039 2.3550 XLON 15:31:17 00030990571TRDU0 1,239 2.3550 XLON 15:46:56 00030990659TRDU0 118 2.3550 XLON 16:04:27 00030991152TRDU0 105 2.3550 XLON 16:04:27 00030991153TRDU0 521 2.3550 XLON 16:04:36 00030991157TRDU0 152 2.3550 XLON 16:04:36 00030991159TRDU0 295 2.3550 XLON 16:04:36 00030991158TRDU0 1,063 2.3500 XLON 16:05:25 00030991187TRDU0 2,087 2.3550 XLON 16:07:24 00030991259TRDU0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 Sequence No.: 442836 EQS News ID: 2396974 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2396974&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)