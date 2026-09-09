DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 09-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 September 2026 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 8 September 2026 it purchased a total of 147,840 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext London Stock Dublin Exchange Number of ordinary shares 98,578 49,262 purchased Highest price paid (per ordinary EUR2.8050 GBP2.4100 share) Lowest price paid (per ordinary EUR2.7700 GBP2.3800 share) Volume weighted average price paid EUR2.7902 GBP2.3963 (per ordinary share)
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 02 September 2026.
Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,365,176 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600 Tara Grimley, Company Secretary
Appendix Transaction Details
Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP
Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,394 2.7850 XDUB 08:18:47 00030985297TRDU0 84 2.7850 XDUB 08:29:13 00030985306TRDU0 1,333 2.7850 XDUB 08:29:13 00030985308TRDU0 1,253 2.7850 XDUB 08:29:13 00030985307TRDU0 1,376 2.7800 XDUB 08:33:44 00030985354TRDU0 1,287 2.7750 XDUB 08:45:38 00030985391TRDU0 1,349 2.7750 XDUB 08:57:34 00030985474TRDU0 1,416 2.7750 XDUB 09:05:44 00030985537TRDU0 1,375 2.7750 XDUB 09:14:20 00030985586TRDU0 1,411 2.7750 XDUB 09:22:39 00030985626TRDU0 1,482 2.7750 XDUB 09:31:26 00030985656TRDU0 203 2.7750 XDUB 09:40:51 00030985697TRDU0 448 2.7750 XDUB 09:42:09 00030985701TRDU0 1,020 2.7750 XDUB 09:42:09 00030985700TRDU0 2,360 2.7700 XDUB 09:50:49 00030985749TRDU0 1,417 2.7850 XDUB 10:16:05 00030985859TRDU0 1,305 2.7850 XDUB 10:17:35 00030985864TRDU0 1,474 2.7950 XDUB 10:34:55 00030985912TRDU0 1,266 2.7950 XDUB 10:40:07 00030985936TRDU0 1,295 2.7950 XDUB 10:53:36 00030985967TRDU0 1,507 2.7950 XDUB 10:53:36 00030985966TRDU0 1,244 2.7900 XDUB 10:53:39 00030985969TRDU0 1,256 2.7900 XDUB 10:53:39 00030985968TRDU0 1,398 2.8000 XDUB 11:21:05 00030986035TRDU0 1,284 2.8050 XDUB 11:39:22 00030986105TRDU0 1,349 2.8000 XDUB 11:48:53 00030986143TRDU0 1,274 2.8000 XDUB 11:50:54 00030986147TRDU0 1,255 2.8000 XDUB 12:11:22 00030986206TRDU0 1,281 2.8000 XDUB 12:11:22 00030986205TRDU0 41 2.7950 XDUB 12:11:22 00030986207TRDU0 83 2.7950 XDUB 12:11:22 00030986208TRDU0 18 2.7950 XDUB 12:11:22 00030986209TRDU0 1,368 2.7950 XDUB 12:30:05 00030986247TRDU0 1,324 2.8000 XDUB 12:41:44 00030986278TRDU0 1,308 2.8000 XDUB 12:51:29 00030986298TRDU0 1,247 2.8000 XDUB 13:00:40 00030986334TRDU0 1,259 2.8000 XDUB 13:14:15 00030986390TRDU0 1,372 2.8000 XDUB 13:14:15 00030986389TRDU0 1,211 2.8000 XDUB 13:31:31 00030986455TRDU0 1,251 2.8000 XDUB 13:31:31 00030986458TRDU0 1,249 2.8000 XDUB 13:31:31 00030986457TRDU0 99 2.8000 XDUB 13:31:31 00030986456TRDU0 1,393 2.8000 XDUB 13:46:42 00030986566TRDU0 1,355 2.8000 XDUB 13:54:20 00030986628TRDU0 1,452 2.8000 XDUB 14:01:00 00030986708TRDU0 1,513 2.8000 XDUB 14:08:26 00030986754TRDU0 1,290 2.7950 XDUB 14:12:02 00030986778TRDU0 1,353 2.7950 XDUB 14:22:14 00030986824TRDU0 1,448 2.7950 XDUB 14:28:47 00030986856TRDU0 1,280 2.7900 XDUB 14:29:23 00030986875TRDU0 1,309 2.7900 XDUB 14:29:23 00030986874TRDU0 1,120 2.7850 XDUB 14:31:02 00030986892TRDU0 524 2.7850 XDUB 14:44:09 00030986945TRDU0 1,483 2.7900 XDUB 14:45:19 00030986959TRDU0 1,502 2.7900 XDUB 14:49:42 00030986980TRDU0 1,344 2.7950 XDUB 14:54:21 00030987013TRDU0 1,300 2.7900 XDUB 14:58:08 00030987041TRDU0 2,424 2.7900 XDUB 14:58:08 00030987040TRDU0 1,285 2.7850 XDUB 15:02:45 00030987065TRDU0 725 2.7850 XDUB 15:13:24 00030987166TRDU0 528 2.7850 XDUB 15:13:24 00030987165TRDU0 663 2.7850 XDUB 15:17:10 00030987179TRDU0 688 2.7850 XDUB 15:17:10 00030987178TRDU0 707 2.7850 XDUB 15:21:27 00030987240TRDU0 801 2.7850 XDUB 15:21:27 00030987239TRDU0 119 2.7850 XDUB 15:26:27 00030987262TRDU0 914 2.7850 XDUB 15:26:27 00030987261TRDU0 314 2.7850 XDUB 15:26:27 00030987260TRDU0 1,315 2.7850 XDUB 15:30:38 00030987287TRDU0 615 2.7850 XDUB 15:34:46 00030987347TRDU0 498 2.7850 XDUB 15:34:46 00030987346TRDU0 182 2.7850 XDUB 15:34:46 00030987345TRDU0 1,275 2.7750 XDUB 15:38:45 00030987381TRDU0 1,312 2.7750 XDUB 15:38:45 00030987380TRDU0 1,322 2.7750 XDUB 15:38:45 00030987379TRDU0 1,180 2.7800 XDUB 15:51:44 00030987548TRDU0 58 2.7850 XDUB 15:55:23 00030987559TRDU0 6 2.7850 XDUB 15:55:23 00030987560TRDU0 1,234 2.7850 XDUB 15:55:23 00030987561TRDU0 1,900 2.7950 XDUB 16:12:32 00030987781TRDU0 519 2.7950 XDUB 16:12:32 00030987780TRDU0 1,602 2.7950 XDUB 16:12:32 00030987782TRDU0 512 2.7950 XDUB 16:12:32 00030987783TRDU0 643 2.7950 XDUB 16:12:32 00030987784TRDU0 1,376 2.7950 XDUB 16:13:39 00030987796TRDU0 1,440 2.7950 XDUB 16:17:21 00030987849TRDU0 1,671 2.8000 XDUB 16:22:28 00030987947TRDU0 1,452 2.8000 XDUB 16:22:28 00030987946TRDU0 1,406 2.8000 XDUB 16:22:28 00030987948TRDU0
London Stock Exchange
Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 200 2.3900 XLON 08:20:04 00030985298TRDU0 2,208 2.3900 XLON 08:33:44 00030985353TRDU0 1,642 2.3900 XLON 08:33:44 00030985352TRDU0 709 2.3900 XLON 08:33:44 00030985351TRDU0 135 2.3900 XLON 08:33:44 00030985350TRDU0 509 2.3850 XLON 09:07:33 00030985547TRDU0 568 2.3850 XLON 09:07:33 00030985546TRDU0 1,108 2.3850 XLON 09:20:20 00030985610TRDU0 1,185 2.3800 XLON 09:24:56 00030985633TRDU0 932 2.3800 XLON 09:37:40 00030985686TRDU0 822 2.3800 XLON 09:37:40 00030985685TRDU0 110 2.3900 XLON 10:16:20 00030985860TRDU0 911 2.3900 XLON 10:16:31 00030985861TRDU0 640 2.4050 XLON 10:36:46 00030985933TRDU0 563 2.4050 XLON 10:36:46 00030985932TRDU0 105 2.4000 XLON 10:47:49 00030985954TRDU0 1,124 2.4050 XLON 10:52:07 00030985961TRDU0 1,062 2.4050 XLON 11:18:13 00030986022TRDU0 865 2.4100 XLON 11:45:46 00030986141TRDU0 1,202 2.4100 XLON 11:45:46 00030986140TRDU0 2,112 2.4050 XLON 11:48:53 00030986142TRDU0 1,063 2.4050 XLON 11:50:54 00030986146TRDU0 1,231 2.4050 XLON 12:21:08 00030986225TRDU0 705 2.4000 XLON 12:42:20 00030986280TRDU0 351 2.4000 XLON 12:54:06 00030986309TRDU0 402 2.4000 XLON 12:54:06 00030986308TRDU0 1,205 2.4050 XLON 13:34:45 00030986475TRDU0 560 2.4050 XLON 13:38:01 00030986507TRDU0 421 2.4050 XLON 13:38:01 00030986506TRDU0 2,101 2.4000 XLON 13:50:17 00030986579TRDU0 1,201 2.4000 XLON 14:15:58 00030986795TRDU0 1,055 2.4000 XLON 14:29:04 00030986867TRDU0 1,105 2.3950 XLON 14:29:23 00030986873TRDU0 1,102 2.3900 XLON 14:40:15 00030986927TRDU0 2,076 2.3950 XLON 14:58:08 00030987039TRDU0 1,103 2.3950 XLON 14:58:08 00030987038TRDU0 2,064 2.3900 XLON 15:02:45 00030987064TRDU0 1,124 2.3900 XLON 15:28:56 00030987284TRDU0 1,163 2.3900 XLON 15:30:23 00030987286TRDU0 1,070 2.3850 XLON 15:38:45 00030987378TRDU0 1,101 2.3850 XLON 15:38:45 00030987377TRDU0 1,057 2.3850 XLON 15:38:45 00030987376TRDU0 334 2.4000 XLON 16:03:35 00030987661TRDU0 823 2.4000 XLON 16:03:35 00030987660TRDU0 1,219 2.4000 XLON 16:06:13 00030987724TRDU0 1,014 2.4000 XLON 16:12:28 00030987779TRDU0 110 2.4000 XLON 16:12:28 00030987778TRDU0 975 2.4050 XLON 16:18:39 00030987857TRDU0 89 2.4050 XLON 16:18:39 00030987856TRDU0 1,120 2.4050 XLON 16:22:15 00030987941TRDU0 1,225 2.4050 XLON 16:22:15 00030987940TRDU0 6 2.4100 XLON 16:28:23 00030988019TRDU0 375 2.4100 XLON 16:29:29 00030988034TRDU0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 Sequence No.: 442622 EQS News ID: 2396064 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2396064&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
September 09, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)