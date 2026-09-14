© Foto: Dall-ETeslas Marktanteil in den USA steigt wieder über 50 Prozent, doch die Zahlen haben einen Haken.
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