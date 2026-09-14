Unterföhring (ots) -- Insgesamt bis zu zehn Partien pro Spieltag als Einzelspiele oder in der Konferenz live auf Sky Sport, darunter in der Regel auch die Spiele der deutschen Vertreter Bayer Leverkusen, TSG Hoffenheim und SC Freiburg- Zum Start der UEFA Europa League berichtet Sky Sport am Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 18:00 Uhr bis Mitternacht live und überträgt neun Einzelspiele sowie vier Konferenzen- Bayer Leverkusen gegen FK Celje am Mittwochabend, die TSG Hoffenheim bei OFI Kreta am Donnerstagabend liveSky Sport baut sein Live-Angebot aus der UEFA Europa League bzw. UEFA Conference League massiv aus. In der Saison 2026/27 dürfen sich Fans auf insgesamt bis zu zehn Partien pro Spieltag live freuen - als Einzelspiele oder im Rahmen der Konferenz. Dabei wird Sky Sport in der Regel die Spiele der deutschen Vereine sowie ausgewählte internationale Topspiele live übertragen.Als Kommentatoren begleiten unter anderem Hansi Küpper, Hannes Herrmann, Joachim Hebel, Uli Hebel, Marcel Meinert, Stefan Hempel, Markus Gaupp und Sven Schröter die UEFA Europa League und UEFA Conference League auf Sky Sport.Über das umfangreiche Live-Angebot hinaus wird Sky Sport ab Oktober an jedem Spieltag am Donnerstagabend ab Mitternacht in "ASAT kompakt" die Highlights aller 36 Spiele beider Wettbewerbe zeigen.Der Saisonauftakt der UEFA Europa League am Mittwoch und DonnerstagDirekt zum Auftakt bietet Sky Sport die Extraportion Europapokal live, wenn sich der Eröffnungsspieltag der UEFA Europa League ausnahmsweise über zwei Tage und vier Anstoßzeiten erstreckt. Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Sky Sport neben insgesamt neun Einzelspielen zu jeder der vier Anstoßzeiten auch eine Konferenz live, in deren Rahmen 17 der insgesamt 18 Spiele live abgebildet werden.Als Einzelspiele werden neben den Partien von Bayer Leverkusen gegen FK Celje und der TSG Hoffenheim auf Kreta unter anderem die Begegnungen der AC Mailand gegen Benfica Lissabon, Besiktas Istanbul gegen Olympique Marseille sowie Real Sociedad gegen Bournemouth übertragen.Die UEFA Conference League startet am Donnerstag, 15. Oktober in die neue Saison, wenn zeitgleich der 2. Spieltag der UEFA Europa League auf dem Programm steht.Die UEFA Europa League und UEFA Conference League live erlebenAlle Live-Übertragungen UEFA Europa League und der UEFA Conference League auf Sky Sport sind mit Sky (sky.de) und WOW (wowtv.de) verfügbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets. Mit WOW Live-Sport können Fans alle Sport-Übertragungen auf Sky Sport ganz flexibel live erleben.Über das Angebot auf Sky Sport hinaus werden beide Wettbewerbe auch in dieser Saison bei RTL oder NITRO sowie auf RTL+ live zu sehen sein. Neben den Topspielen im Free-TV überträgt RTL+ bis zu zehn ausgewählte Begegnungen pro Spieltag als Einzelspiele und in Konferenzen.Der 1. Spieltag der UEFA Europa League live auf Sky SportMittwoch:18:00 Uhr: Vorberichterstattung + die frühe Konferenz (ab 18:35 Uhr) auf Sky Sport Mix18:35 Uhr: Omonia Nikosia - Celta Vigo auf Sky Sport 120:50 Uhr: die späte Konferenz + die Analyse auf Sky Sport Mix20:50 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - FK Celje auf Sky Sport 120:50 Uhr: AC Mailand - Benfica Lissabon auf Sky Sport 220:50 Uhr: AFC Sunderland - AZ Alkmaar auf Sky Sport 3Donnerstag:18:00 Uhr: Vorberichterstattung + die frühe Konferenz (ab 18:35 Uhr) auf Sky Sport Mix18:35 Uhr: OFI Kreta - TSG 1899 Hoffenheim auf Sky Sport 118:00 Uhr: Vorberichterstattung + Levski Sofia - FC Salzburg auf Sky Sport 220:50 Uhr: die späte Konferenz + die Analyse auf Sky Sport Mix20:50 Uhr: Real Sociedad San Sebastian - AFC Bournemouth auf Sky Sport 120:50 Uhr: Juventus Turin - NEC Nijmegen auf Sky Sport 320:50 Uhr: Besiktas Istanbul - Olympique Marseille auf Sky Sport 4Pressekontakt:Thomas KuhnertSports PRTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6351237