NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Relx auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3450 Pence belassen. Dies schrieb Christophe Cherblanc in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf ein Gespräch mit dem Firmenchef anlässlich der "Strategic Decisions Conference" in London. Innovation sei für Relx der wichtigste Wachstumsmotor./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00B2B0DG97
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 22:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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