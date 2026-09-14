EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



14.09.2026 / 13:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien - 6. Zwischenmeldung

Ludwigshafen - 14. September 2026 - Im Zeitraum vom 7. September 2026 bis einschließlich 11. September 2026 wurde eine Anzahl von 669.345 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 07.09.2026 36.677 53,0851 XETA 07.09.2026 6.793 53,0670 TQEX 07.09.2026 39.898 53,0624 CEUX 07.09.2026 6.632 53,0782 AQEU 08.09.2026 20.689 53,4453 XETA 08.09.2026 4.547 53,5807 TQEX 08.09.2026 33.630 53,5958 CEUX 08.09.2026 1.134 53,4734 AQEU 09.09.2026 40.291 53,7065 XETA 09.09.2026 12.258 53,5773 TQEX 09.09.2026 61.052 53,4202 CEUX 09.09.2026 5.744 53,7501 AQEU 10.09.2026 82.438 52,9438 XETA 10.09.2026 19.321 52,9056 TQEX 10.09.2026 89.194 52,9356 CEUX 10.09.2026 9.047 52,8724 AQEU 11.09.2026 72.998 51,8961 XETA 11.09.2026 24.859 51,8518 TQEX 11.09.2026 92.014 51,8747 CEUX 11.09.2026 10.129 51,8687 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf .

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 11. September 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 3.542.579 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com