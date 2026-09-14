HALIFAX, NOVA SCOTIA - 14. September 2026 / IRW-Press / Axo Metals Corp. (TSXV:AXO) ("Axo", "Axo Metals" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/axo-metals-corp/ - freut sich, eine Reihe von Bohrergebnissen aus seinem Projekt San Antonio in Sonora, Mexiko, bekannt zu geben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Bohrergebnisse stellen die ersten bedeutenden Step-out-Bohrergebnisse außerhalb der Ressource dar und ergänzen die Bohrergebnisse innerhalb und um die Lagerstätte Sapuchi herum.

"Während die Bohrungen in und um Sapuchi weiterhin sehr starke Ergebnisse liefern, freuen wir uns, die ersten Untersuchungsergebnisse aus Step-out-Bohrlöchern weit außerhalb der Ressourcengrenze bekannt zu geben", sagt Jonathan Egilo, President & CEO. "Wir freuen uns darauf, diese ersten Ergebnisse am neuen Zielgebiet Luz del Cobre weiter zu verfolgen. Derzeit werden Bohrungen sowohl im und um den historischen Tagebau Luz del Cobre herum durchgeführt als auch die breite Lücke zwischen Luz del Cobre und Sapuchi untersucht."

Bohrergebnisse aus San Antonio

Das Unternehmen gibt die Ergebnisse von 29 Bohrlöchern bekannt, was einer Bohrlänge von etwa 5.000 Metern entspricht. Die heutigen Ergebnisse stammen aus den ersten Bohrungen zur Ressourcenausweitung und den Step-out-Bohrungen, die Axo seit der Übernahme des San-Antonio-Projekts Anfang dieses Jahres durchgeführt hat. Die Step-out-Bohrungen finden im Gebiet Luz del Cobre statt und haben direkt ab der Oberfläche eine starke Goldmineralisierung ergeben. Die herausragende Bohrung SOSAP-26-048, die direkt ab der Oberfläche 46,5 Meter mit einem Gehalt von 1,43 g/t Au an Oxidmineralisierung ergab, wurde etwa 750 Meter östlich außerhalb der Sapuchi-Ressourcengrenze angelegt.

Das Unternehmen berichtet zudem über weitere Bohrungen innerhalb und rund um die Sapuchi-Ressource. Axo erwägt Sapuchi aufgrund seiner hochgradigen Oxidressourcen und der günstigen Topografie als potenziellen Start-Tagebau. Das Ziel des Sapuchi-Bohrprogramms besteht darin, Möglichkeiten zu erschließen, um Bereiche innerhalb des Blockmodells, die zuvor als Abraum galten, umzuwandeln und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Ressourcenschätzung zu verbessern. Derzeit sind drei Bohrgeräte in San Antonio im Einsatz.

Zu den Höhepunkten der Ergebnisse zählen:

Bohrloch SOSAP-26-048, das auf den ersten 46,5 Metern, die direkt von der Oberfläche aus gebohrt wurden, einen Gehalt von 1,43 g/t Au in Oxid ergab. Das Bohrloch wurde weit außerhalb der bestehenden Ressource, etwa 750 Meter östlich der Lagerstätte Sapuchi am Zielgebiet Luz del Cobre, angelegt.

Bohrloch SOSAP-26-039, das bei Sapuchi in einer Tiefe von nur 18 Metern 8,15 g/t Au auf 18,0 Metern ergab. Der Abschnitt besteht vollständig aus Oxidmineralisierung.

Bohrloch SOSAP-26-027, das bei Sapuchi in einer Tiefe von 13 Metern 1,16 g/t Au auf 47,1 Metern ergab, wobei der Großteil aus Oxiden bestand, bevor am unteren Ende des Abschnitts Übergangsmaterial auftrat.

Bohrloch SOSAP-26-025, das bei Sapuchi über 75,0 Meter ab der Oberfläche 0,87 g/t Au ergab, wobei der Großteil aus Oxiden bestand.

Bohrloch SOSAP-26-028, das bei Sapuchi in einer Tiefe von 79 Metern über 49,7 Meter 1,20 g/t Au ergab.

ABBILDUNG 1: STANDORTE DER NEUEN BOHRLÖCHER IM SAPUCHI-VORKOMMEN UND IM ZIELGEBIET LUZ DEL COBRE

Abbildung 2 unten zeigt einen Querschnitt durch den Tagebau "Luz del Cobre" sowie den Zwischenbereich, der "Luz del Cobre" und den Ressourcentagebau "Sapuchi" voneinander trennt. Der historische Tagebau "Luz del Cobre" wurde von 2011 bis 2018 betrieben und konzentrierte sich ausschließlich auf den Abbau von Kupferoxid, wobei in diesem Zeitraum 2,8 Mio. Tonnen Kupferoxiderz gefördert wurden. Axo entwickelte die These, dass es im Gebiet Luz del Cobre ein von der Kupfermineralisierung getrenntes Goldmineralisierungsereignis gegeben habe, und begann mit Bohrungen in diesem Gebiet, um das Goldpotenzial zu prüfen. Die ersten Ergebnisse sind äußerst vielversprechend. Alle Bohrungen im Gebiet Luz del Cobre und in der Zwischenzone zwischen Luz del Cobre und Sapuchi liegen außerhalb der aktuellen Ressourcen und bieten Potenzial für eine Aufwertung der Ressourcen.

ABBILDUNG 2: SCHNITTANSICHT DURCH LUZ DEL COBRE, HERAUSGEHOBEN DURCH DIE BOHRUNG SOSAP-26-048

Am Fuß des historischen Tagebaus Luz del Cobre sticht das Bohrloch SOSAP-26-048 hervor, das 46,5 Meter mit einem Gehalt von 1,43 g/t Au ab der Oberfläche lieferte. Seitdem hat das Unternehmen Bohrungen entlang der Hochwand von Luz del Cobre durchgeführt und sich dabei immer weiter in Richtung Sapuchi vorgearbeitet. Die Bohrung SOSAP-26-080 wurde etwa 380 Meter westlich der Bohrung SOSAP-26-048 angelegt. Während die Untersuchungsergebnisse noch ausstehen, stellt das Unternehmen fest, dass die Bohrung SOSAP-26-080 eine hydrothermale Brekzie durchschnitten hat, die mit dem Gesteinstyp übereinstimmt, der die Goldmineralisierung bei Luz del Cobre beherbergt. Mineralisierte hydrothermale Brekzien wurden auch in Schürfgräben beobachtet, die das Unternehmen an der westlichen Hochwand des "Luz del Cobre"-Tiefbaus angelegt hat. Die Ergebnisse der Schürfgrabenuntersuchungen waren vielversprechend, wobei insbesondere ein 20,7 m langer Abschnitt mit einem Gehalt von 1,08 g/t Au hervorsticht.

Die Feldprobenahmen des Unternehmens konnten von einem Labor vor Ort profitieren, das ursprünglich eingerichtet wurde, als San Antonio noch in Produktion war. Dies ermöglichte die Zielgenerierung, einschließlich der Aufbereitung von Stichproben und Grabenproben vor Ort, während alle Bohrproben weiterhin von einem unabhängigen Labor analysiert werden. Daher sind die Ergebnisse der Grabenuntersuchungen zwar aufschlussreich, aber vorläufig und wurden noch nicht von einem unabhängigen, zertifizierten kommerziellen Labor verifiziert. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "QAQC".

Axo setzt die nachfolgenden Bohrungen am Grund des historischen Tagebaus Luz del Cobre sowie innerhalb der Lücke zwischen Sapuchi und Luz del Cobre fort.

Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse von San Antonio

Bohrloch-ID Gebiet Anmerkung1 Von Bis Länge Goldgehalt m m m gpt SOSAP-26-022 Sapuchi Übergang 61,50 67,50 6,00 0,56 und Sulfid 145,50 196,50 51,00 0,85 inkl. Sulfid 164,00 170,63 6,63 3,10 SOSAP-26-023 Sapuchi NSV SOSAP-26-024 Sapuchi Übergang 102,38 172,00 69,62 1,24 inkl. Übergang 118,72 130,14 11,42 2,17 inkl. Übergang 138,00 145,00 7,00 2,55 inkl. Sulfid 161,70 166,50 4,80 2,75 SOSAP-26-025 Sapuchi Oxid/Übergang 0,00 75,00 75,00 0,87 inkl. Oxid 31,30 38,40 7,10 2,34 inkl. Übergang 57,15 63,75 6,60 1,74 und Übergang 97,80 118,20 20,40 0,59 SOSAP-26-026 Sapuchi NSV SOSAP-26-027 Sapuchi Oxid/Übergangselement/ Sulfid 13,10 60,20 47,10 1,16 inkl. Oxid 13,90 23,35 9,45 3,01 inkl. Oxid 35,60 43,00 7,40 1,03 inkl. Übergang 57,95 60,20 2,25 2,78 und Sulfid 72,60 77,55 4,95 2,62 SOSAP-26-028 Sapuchi Übergang/ Sulfid 78,83 128,50 49,67 1,20 inkl. Sulfid 97,24 115,35 18,11 1,91 SOSAP-26-029 Sapuchi Sulfid 106,45 129,55 23,10 0,71 inkl. Sulfid 107,25 112,15 4,90 1,23 inkl. Sulfid 122,20 126,20 4,00 1,21 SOSAP-26-030 Sapuchi Übergang/ Sulfid 55,00 99,00 44,00 0,93 inkl. Übergang 55,00 63,00 8,00 1,82 inkl. Sulfid 88,50 93,00 4,50 1,77 SOSAP-26-031 Sapuchi Sulfid 176,25 201,00 24,75 1,12 inkl. Sulfid 177,00 181,35 4,35 1,81 inkl. Sulfid 195,70 201,00 5,30 1,65 SOSAP-26-032 Sapuchi Oxid/Übergang 25,00 39,30 14,30 1,00 inkl. Oxid 25,00 27,00 2,00 1,65 inkl. Übergang 35,05 37,90 2,85 2,26 SOSAP-26-033 Sapuchi Übergang 106,00 120,45 14,45 0,69 und Sulfid 171,00 183,80 12,80 0,60 inkl. Sulfid 176,10 179,15 3,05 1,20 SOSAP-26-034 Sapuchi Übergang 32,00 35,40 3,40 1,43 SOSAP-26-035 Sapuchi Oxid 48,40 69,00 20,60 0,97 inkl. Oxid 61,00 69,00 8,00 1,46 SOSAP-26-036 Sapuchi Sulfid 117,00 117,50 0,50 6,85 SOSAP-26-037 LDC Oxid 0,00 15,00 15,00 0,35 SOSAP-26-038 Sapuchi Sulfid 97,05 121,85 24,80 0,28 inkl. Sulfid 111,85 118,50 6,65 0,76 SOSAP-26-039 Sapuchi Oxid 18,00 36,00 18,00 8,15 inkl. Oxid 24,00 36,00 12,00 11,71 SOSAP-26-040 LDC Oxid/Übergang 19,35 43,50 24,15 0,55 inkl. Oxid/Übergang 21,70 24,95 3,25 2,53 inkl. Oxid/Übergang 35,90 42,45 6,55 1,08 SOSAP-26-041 Sapuchi Sulfid 163,7 165,00 1,30 5,97 SOSAP-26-042 Sapuchi Oxid 47,00 56,00 9,00 0,68 inkl. Oxid 47,00 51,00 4,00 1,30 und Übergang 60,00 73,50 13,50 0,75 und Sulfid 105,00 118,70 13,70 0,67 SOSAP-26-043 Sapuchi Oxid/Übergang 61,10 69,25 8,15 0,45 und Sulfid 84,50 133,20 48,70 0,43 inkl. Sulfid 102,30 125,35 23,05 0,67 und Sulfid 143,00 186,65 43,65 0,47 inkl. Sulfid 174,20 184,05 9,85 0,98 und Sulfid 196,55 216,50 19,95 0,38 SOSAP-26-044 LDC Oxid 0,00 38,50 38,50 0,40 inkl. Oxid 0,00 22,40 22,40 0,59 SOSAP-26-045 LDC Oxid/Übergang 13,00 50,80 37,80 0,32 und Übergang 98,80 103,50 4,70 0,48 SOSAP-26-046 LDC Oxid 0,00 40,25 40,25 0,36 SOSAP-26-047 Sapuchi Oxid 13,50 21,00 7,50 2,49 und Sulfid 49,70 60,00 10,30 0,43 SOSAP-26-048 LDC Oxid 0,00 46,50 46,50 1,43 SOSAP-26-049 LDC NSV SOSAP-26-050 Sapuchi Oxid 3,60 8,35 4,75 0,36 und Übergang 31,45 37,00 5,55 1,99 und Sulfid 62,10 81,50 19,40 0,69 und Sulfid 87,00 91,70 4,70 1,19

1 NSV = keine signifikanten Werte

Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten von San Antonio

BOHRLOCH-ID Ostkoordinate m Nordkoordinate m Höhe m Tiefe m Azimut Neigung SOSAP-26-022 632060,8 3167956,5 697,4 200 0 -90 SOSAP-26-023 631.799,6 3.167.890,9 680,0 146 0 -90 SOSAP-26-024 632013,4 3167965,9 693,6 200 0 -90 SOSAP-26-025 631.839,4 3.167.921,8 679,3 174 0 -90 SOSAP-26-026 631.866,5 3.167.941,3 683,3 114 0 -90 SOSAP-26-027 631.744,5 3.167.877,8 702,9 215 0 -90 SOSAP-26-028 631976,0 3.167.967,6 689,0 190 0 -90 SOSAP-26-029 632.036,6 3167829,6 637,4 150 0 -90 SOSAP-26-030 631968,0 3167986,1 676,6 180 0 -90 SOSAP-26-031 632.214,0 3167964,8 733,8 201 0 -90 SOSAP-26-032 632011,1 3167718,9 576,5 180 0 -90 SOSAP-26-033 632.115,8 3167914,5 697,2 197 0 -90 SOSAP-26-034 632.047,4 3167725,9 575,2 188 0 -90 SOSAP-26-035 631723,3 3167912,1 725,0 183 0 -90 SOSAP-26-036 631.679,9 3.167.754,6 616,2 180 0 -90 SOSAP-26-037 632699,1 3167943,5 645,8 153 0 -90 SOSAP-26-038 631.828,4 3.167.787,5 602,0 184,9 0 -90 SOSAP-26-039 631.777,7 3.167.828,3 653,7 180 0 -90 SOSAP-26-040 633019,5 3168105,1 520,8 154,5 0 -90 SOSAP-26-041 631.768,7 3.167.780,4 642,6 192 0 -90 SOSAP-26-042 631.780,7 3.167.646,9 595,8 180 0 -90 SOSAP-26-043 632.083,6 3167915,7 704,5 233 0 -90 SOSAP-26-044 633044,0 3168105,0 520,4 112 0 -90 SOSAP-26-045 633044,1 3168080,0 520,4 111 0 -90 SOSAP-26-046 633019,0 3168080,0 520,9 110 0 -90 SOSAP-26-047 631666,0 3168003,8 671,6 207 0 -90 SOSAP-26-048 633019,0 3168129,9 521,5 110 0 -90 SOSAP-26-049 632.603,8 3167966,6 690,1 180 0 -90 SOSAP-26-050 631567,6 3168008,7 667,3 201 0 -90

Über Axo Metals

Axo Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das in Mexiko im Bereich der Exploration und Erschließung tätig ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte. Das Projekt San Antonio befindet sich im Bundesstaat Sonora und befindet sich in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium. Die Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag in der Kategorie "Indicated" sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag in der Kategorie "Inferred" über alle Lagerstättentypen (Oxid-, Übergangs- und Sulfidlagerstätten). Das zweite Projekt von Axo ist das Grundstück La Huerta, eine neue Kupferentdeckung in Jalisco, Mexiko. Erste Explorationsarbeiten haben sowohl an der Oberfläche durch Probenahmeprogramme als auch in der Tiefe durch erste Bohrungen hochgradiges Kupfer ergeben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die oberflächennahe Mineralisierung entlang des La Huerta-Trends weiter abzugrenzen, die Mineralisierung in der Tiefe zu erweitern und neue Entdeckungen in einem noch wenig erkundeten Gebiet anzustreben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.axometals.com.

Vorgehensweise, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Datenüberprüfung

Die Diamantbohrkerne (HQ-Größe) werden geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme gekennzeichnet. Nach Festlegung der Probenlängen wird der gesamte Bohrkern mit einer Diamantkernbohrsäge zersägt, wobei eine Hälfte des Bohrkerns in Beutel verpackt und für die Analyse gekennzeichnet wird. Die verbleibende Hälfte wird zur Lagerung und/oder für metallurgische Untersuchungen in die Bohrkernkisten zurückgelegt.

Die versiegelten und etikettierten Bohrkernprobenbeutel werden zu den ALS Chemex-Standorten in Querétaro und Zacatecas, Mexiko, transportiert. ALS Chemex zerkleinert die Proben und bereitet 200-300 Gramm schwere Pulp-Proben auf, von denen neunzig Prozent das Tyler-Sieb 150 Mesh (106 µm) passieren. Die Kupfer- und Multielementanalyse erfolgt mittels Gesamtaufschluss (Code ME-ICP61 Total Digestion ICP). Proben mit Kupfergehalten über 10.000 Gramm pro Tonne werden mit Cu-OG62 analysiert.

Im Rahmen der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren ("QA/QC") wird die Rückverfolgbarkeit der Proben überwacht; dazu gehört auch die systematische Einbindung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten sicherzustellen. Alle in dieser Mitteilung genannten Ergebnisse haben die QA/QC-Protokolle von Axo bestanden.

Stichproben und Grabenproben werden geologisch protokolliert, fotografiert und für die Probenahme und Aufbereitung im firmeneigenen Labor vor Ort gekennzeichnet. Die versiegelten und etikettierten Probenbeutel werden zum San Antonio On Site Laboratory in San Antonio de La Huerta, Sonora, transportiert. Zunächst wird die Probe mit einem Backenbrecher einer ersten Zerkleinerung unterzogen, bis eine nominelle Korngröße von 1/2 Zoll erreicht ist. Das zerkleinerte Material wird anschließend homogenisiert und mithilfe eines Riffle-Splitters aufgeteilt. Nach vollständiger Trocknung wird die Probe pulverisiert, wobei 90 Prozent durch ein 200-Mesh-Sieb fallen. Die aufbereitete Pulpe wird anschließend mittels 30-g-Feuerprobe verarbeitet. Die dabei entstehende Doré-Perle wird dann durch Säureaufschluss mit Königswasser aufgelöst. Die resultierende Lösung wird auf das entsprechende Volumen verdünnt und mittels Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) analysiert, um die Goldkonzentration in der Probe zu bestimmen. Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ("QA/QC") überwachen die Rückverfolgbarkeit der Proben und umfassen die systematische Einfügung und Überwachung geeigneter Referenzmaterialien (zertifizierte Referenzmaterialien, Leerproben und Duplikate) in die Probenreihen. Die Ergebnisse sind vorläufig und wurden noch nicht von einem unabhängigen, zertifizierten kommerziellen Labor verifiziert.

Qualifizierte Person

Charles Spath, P. Geo., ist die qualifizierte Person für Axo Metals Corp. im Sinne von National Instrument 43-101 und ist nicht unabhängig. Herr Spath hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Jonathan Egilo, Präsident und CEO

Per E-Mail: IR@axometals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen:

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen". Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Explorations- und Bohrplänen des Unternehmens bei den Projekten San Antonio und La Huerta sowie zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie "wird", "beabsichtigt", "könnte", "wird voraussichtlich", "vorbehaltlich", "geht davon aus", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "könnte", "Vision", "Ziele", "Ziel", "Schwerpunkt" und "Ausblick" sowie durch andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern werden; das Potenzial der Gold- und Kupfermineralisierung auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; sowie die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zum Ausdruck gebrachten Erwartungen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler Finanzvolatilität - unter anderem infolge von Zöllen -, Risiken und Ungewissheiten bei der Geschäftstätigkeit in einem ausländischen Rechtsraum sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Warnhinweis: Oberflächen- oder Splittproben sind naturgemäß selektive Proben und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche darunterliegende Mineralisierung wider.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85828Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85828&tr=1



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