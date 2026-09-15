Der versierte Branchenführer im Bereich Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Vertriebsleitung, Personalbeschaffung und -entwicklung, Vertriebskanalmanagement sowie Großkundenabstimmung mit

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 14. September 2026 / Matthew DeFeo tritt mit Wirkung zum 14. September 2026 als Senior Vice President of Sales, Training and Recruitment bei Chervon ein; er untersteht CEO Joe Galli.

Matthew DeFeo bringt mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Branche für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte mit. Er verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung großer Vertriebsorganisationen, Vertriebskanal-Marketingteams sowie Schulungs- und Entwicklungsteams. DeFeo gilt weithin als führender Experte im Bereich der Hochschulrekrutierung von potenzialreichen Absolventen. Er hat beeindruckende Teams für den Verkauf im Einzelhandel, Endverbraucher-Marketing, Hochschulrekrutierung und Schulung aufgebaut, wobei sein Schwerpunkt stets auf der Abstimmung mit Großkunden lag.

Ein Kennzeichen von DeFeos bemerkenswerter Karriere ist seine Tätigkeit als Mentor und die Förderung von Hochschulabsolventen. Durch seine dynamische und inspirierende Führung hat er Hunderte von Nachwuchskräften begleitet, die in ihren anschließenden, äußerst erfolgreichen Karrieren aufblühten.

DeFeos Karriere begann 1987 bei Black and Decker (B&D), wo er über einen Zeitraum von 19 Jahren rasch durch eine Reihe von Positionen im Vertrieb und Marketing aufstieg. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern, die 1992 das Elektrowerkzeugunternehmen DeWalt PRO ins Leben riefen und auf den Weg brachten.

DeFeo zeichnete sich während seiner gesamten Zeit bei B&D/Dewalt durch beständige Leistungen aus. Im Jahr 2006 wechselte Matt zu Techtronic Industries (TTI) als Vice President of Sales, wo er für die Rekrutierung, den Aufbau und die Leitung eines umfangreichen Netzwerks von Vertriebsmitarbeitern verantwortlich war. Schließlich wurde er zum Group President of Sales, Training, Recruiting and Human Resources befördert. DeFeos Führungsrolle trug maßgeblich zum Aufbau der Elektrowerkzeugmarken Milwaukee und Ryobi bei TTI bei.

DeFeo trug zum Aufbau und zur Erweiterung einer Vertriebsorganisation mit mehr als 2.300 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten und Mexiko bei. Außerdem spielte er eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Talententwicklungsstrategie von TTI, einschließlich der Einführung der Schulungssysteme des Unternehmens.

"Matt DeFeo gilt weithin als leistungsstarke und inspirierende Führungskraft der obersten Ebene. Seine Einstellung wird dazu beitragen, unsere nächste Phase des spannenden Wachstums bei Chervon voranzutreiben", sagte Joe Galli, CEO von Chervon.

"Ich freue mich unglaublich darauf, bei Chervon einzusteigen. Die obsessive Kundenorientierung des Unternehmens passt perfekt zu meiner Philosophie hinsichtlich des Aufbaus von Unternehmen", sagte Matt DeFeo. "Die fortschrittliche Akkutechnologie des Unternehmens und seine Fähigkeiten zur Entwicklung neuer Produkte bieten außergewöhnliche Chancen für langfristiges Wachstum."

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit die Märkte für industrielle, professionelle und private Verbraucher.

Bessere Werkzeuge. Eine bessere Welt.

Chervon hat es sich zum Ziel gesetzt, Anwendern weltweit durch kontinuierliche Innovation erstklassige Produkte zu liefern, und strebt danach, in der Ära der Lithium-Ionen-, intelligenten und digitalen Lösungen zu einem weltweit führenden Anbieter von Elektrowerkzeugen und OPE zu werden.

Pressekontakt:

Unternehmenskommunikation: CorpComm@na.chervongroup.com

QUELLE: Chervon

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