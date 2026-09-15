Hochgradiger Bohrerfolg: Axo Metals - 750-Meter-Erweiterungsbohrung trifft Goldoxid direkt ab Oberfläche!

Anzeige / Werbung
Axo Metals trifft 750 Meter außerhalb der San-Antonio-Ressource auf 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold ab Oberfläche - und eröffnet damit erhebliches Potenzial für neue Unzen.
Wenn ein Bohrergebnis 750 Meter abseits der bekannten Ressourcengrenze direkt ab der Grasnarbe mächtiges Goldoxid durchteuft, verändert das die Dimensionen eines Projekts schlagartig: Axo Metals (TSXV: AXO; WKN: A42784; FRA: 0TO0) meldet vom Flaggschiffprojekt San Antonio im mexikanischen Sonora die ersten Step-out-Ergebnisse seit der Übernahme der Liegenschaft - und landet prompt einen Volltreffer. Bohrloch SOSAP-26-048 stieß auf dem Ziel Luz del Cobre auf 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold direkt ab Oberfläche. Der Fund belegt, dass das System weit über das bisherige Blockmodell hinausreicht, und eröffnet einen gewaltigen Korridor für neue Unzen.
Spektakulärer Step-Out: Luz del Cobre eröffnet neue Explorationsachse
Die aktuelle Tranche des Bohrprogramms umfasst 29 Bohrlöcher über rund 5.000 Meter. Im Fokus stand dabei die Überprüfung der historischen Kupfer-Tagebaugrube Luz del Cobre (2011 bis 2018 betrieben), unter der das Geologenteam ein separates, überlagerndes Goldsystem vermutete - eine These, die sich nun eindrucksvoll bestätigt.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)