Hochgradiger Bohrerfolg: Axo Metals - 750-Meter-Erweiterungsbohrung trifft Goldoxid direkt ab Oberfläche!

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Axo Metals trifft 750 Meter außerhalb der San-Antonio-Ressource auf 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold ab Oberfläche - und eröffnet damit erhebliches Potenzial für neue Unzen.

Wenn ein Bohrergebnis 750 Meter abseits der bekannten Ressourcengrenze direkt ab der Grasnarbe mächtiges Goldoxid durchteuft, verändert das die Dimensionen eines Projekts schlagartig: Axo Metals (TSXV: AXO; WKN: A42784; FRA: 0TO0) meldet vom Flaggschiffprojekt San Antonio im mexikanischen Sonora die ersten Step-out-Ergebnisse seit der Übernahme der Liegenschaft - und landet prompt einen Volltreffer. Bohrloch SOSAP-26-048 stieß auf dem Ziel Luz del Cobre auf 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold direkt ab Oberfläche. Der Fund belegt, dass das System weit über das bisherige Blockmodell hinausreicht, und eröffnet einen gewaltigen Korridor für neue Unzen.

Spektakulärer Step-Out: Luz del Cobre eröffnet neue Explorationsachse

Die aktuelle Tranche des Bohrprogramms umfasst 29 Bohrlöcher über rund 5.000 Meter. Im Fokus stand dabei die Überprüfung der historischen Kupfer-Tagebaugrube Luz del Cobre (2011 bis 2018 betrieben), unter der das Geologenteam ein separates, überlagerndes Goldsystem vermutete - eine These, die sich nun eindrucksvoll bestätigt.