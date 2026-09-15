An den globalen Kapitalmärkten braut sich ein perfekter Sturm zusammen, der Europa vor eine handfeste wirtschaftliche Zerreißprobe stellt. Seit dem Ausbruch des Iran-Krieges eskaliert der Ölpreis dramatisch, wobei die Nordseesorte Brent nach der faktischen Schließung der strategisch wichtigen Straße von Hormus unaufhaltsam in Richtung der 110-Dollar-Marke marschiert. Da nun offensichtlich auch die von Saudi-Arabien organisierten logistischen Ausweichrouten blockiert sind, droht dem alten Kontinent eine unkontrollierbare Energiekrise. Der anhaltende Preisschock heizt die Inflation mit Raten jenseits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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