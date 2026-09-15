Köln (ots) -Am Donnerstag, 17. September, übernimmt Heidi Klum den RTL-Abend: Ab 20:15 Uhr steigt das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus - bis 22:30 Uhr bei RTL und kostenlos auf RTL+. Rund 900 Gäste feiern mit Heidi einen Abend voller Musik, Stars und Überraschungen. Und wenn Heidi zum Fest lädt, darf die Familie natürlich nicht fehlen: Ehemann Tom Kaulitz, Tochter Leni Klum, Sohn Henry Samuel und Mama Erna Klum feiern mit. Auch Gustav Schäfer und Georg Listing von Tokio Hotel sind dabei.Supermodel-Gipfel im HofbräuhausMit Heidi Klum, Naomi Campbell und Nadja Auermann feiern beim "HeidiFest" gleich drei internationale Supermodels gemeinsam. Naomi tauscht für Heidis Party sogar den Catwalk gegen das DJ-Pult und ist damit einer von insgesamt 24 Musik-Acts, die einen wilden Mix aus Schlager, Eurodance, Pop, Partyhits und DJ-Sound liefern. Neu dabei: 2 Unlimited, Achim Petry, Corona, Gala, Ireen Sheer, Jenny from Ace of Base, Londonbeat, Snap!, Whigfield und als große Weltpremiere The True Voices of Milli Vanilli mit Linda Rocco, Jodie Rocco und Charles Shaw. Sie komplettieren das bereits angekündigte Line-up mit Vicky Leandros, Markus mit Yvonne König, Liz Mitchell (Boney M.), La Bouche, Katja Ebstein, Tony Christie, Naomi Campbell, Isi Glück, Kate Ryan, Rednex, Dr. Alban, Mousse T., Sarah Engels und Nicole Scherzinger.Heidis Gästeliste hat's in sichUnd auch unter den 900 Gästen herrscht Star-Auflauf: Bruce Darnell, Anna Ermakova, Caro Daur und Pamela Reif feiern gemeinsam mit Heidi. Mit dabei sind außerdem Marianne & Michael, Frauke Ludowig, Katja Burkard, Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Barbara Meier, Frank Thelen, Jana Wosnitza und Angela Finger-Erben - beste Voraussetzungen also für ein volles Haus und eine lange Partynacht.Die "HeidiFest"-Stimmung beginnt bei RTL am 17. September schon vor der großen Party: Ab 18:30 Uhr stimmt Frauke Ludowig im "Exclusiv Spezial" aus München auf den Abend ein. Ab 18:45 Uhr geht es auf RTL+ mit dem Countdown vom grünen Teppich weiter. Frauke Ludowig und Dimitrios Adamopoulos begrüßen Gäste und fangen die Stimmung rund um das Hofbräuhaus ein, bevor es um 20:15 Uhr endgültig heißt: Oans, zwoa, drei - "HeidiFest"!+ + + Hier Audio O-Töne von Heidi Klum im Media Hub abrufen. + + +Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deErnst Rudolf | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung / Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74310 | ernst.rudolf@rtl.deMirko Dzewas | Senior Manager Kommunikation & PR Audio | T: +49 221-456-74308 | mirko.dzewas@rtl.deLena-Luise Grellert | Junior Bildredakteurin | T: 015229039497 | lena-luise.grellert@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6352645