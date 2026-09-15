© Foto: Steffen Trumpf/dpaNovo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.
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Aktuelle Analysten-Updates: Die Deutsche Bank Research behält die Einstufung „Sell“ für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 265 dänischen Kronen bei. Zeitgleich senkte die kanadische Bank RBC das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar, ließ die Einstufung jedoch auf „Sector Perform“ unverändert. Im Fokus bei McDonald's steht der Kapitalmarkttag am 23. September zur Erläuterung der NEXT-Strategie.
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|Buy or Goodbye?: Novo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi - Die Analystenstimmen des Tages
|© Foto: Steffen Trumpf/dpaNovo Nordisk, McDonald's, LVMH und Sanofi: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick Enthaltene Werte: US5801351017,FR0000121014,FR0000120578,DK0062498333Den vollständigen...
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|15:46
|Nach neuem Mehrjahrestief: Wie viel tiefer will die LVMH-Aktie denn noch fallen?!
|© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Die sich rasant eintrübende Stimmung am Aktienmarkt trifft die Anteile von Luxusgüterkonzernen besonders stark. Vor allem bei LVMH zeichnet sich keine Ende...
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|15:11
|LVMH verkündet die Preisträger der vierten Ausgabe des "Premio Maestri d'Eccellenza"
|12:00
|Aktien Europa: Abbröckelnde Kurse vor US-Zinsentscheidung
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag weiter zur Schwäche geneigt. Sie litten damit unter Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung am Mittwoch. "In Amerika haben...
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|11:53
|Nestle Malaysia Appoints Janet Gu From LVMH As Executive Director, CFO Effective Feb 2027
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|12:27
|Gemeinsam gegen Littering: McDonald's und MBRC the ocean verkünden Partnerschaft
|München (ots) - McDonald's Deutschland und MBRC the ocean starten eine Partnerschaft, um gemeinsam gegen achtlos weggeworfenen Abfall vorzugehen. Als offizieller Anti-Littering-Partner bringt die Umweltorganisation...
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|10:38
|McDonald's: Warum RBC jetzt auf die Bremse tritt
|07:42
|RBC stuft MCDONALDS auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's von 295 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Auf dem Kapitalmarkttag am...
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|01:06
|Suze Orman Says Eating Out Is Now an Even Bigger Waste Of Money - 'Are You Kidding Me…$30 Just to Go to McDonald's'
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|16:30
|Novo Nordisk wagt mit neuem Markennamen spannende Neuausrichtung
|15:53
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|14:42
|Ginkgo Bioworks To Build Autonomous Lab At Novo's New U.S. R&D Site In Waltham
|12:26
|Novo walks away from $285M pact to develop monthly GLP-1 obesity drug with Ascendis
|11:30
|Neuer Markenauftritt: Novo Nordisk wird zu Novo - Kampfansage an Eli Lilly
|Zeit
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|17:10
|Sanofi strikes Cheplapharm deal to divest 20 older medicines as CEO pushes for innovation
|15:53
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|Cheplapharm to take over 20 medicines and three sites from Sanofi
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|Sanofi steigt ein: Was hinter dem Milliarden-Deal steckt
|Mo
|Cheplapharm vertieft Kooperation mit Sanofi
|Sanofi und Cheplapharm gehen eine strategische Partnerschaft ein. Cheplapharm wird von Sanofi 20 Medikamente und drei Produktionsstandorte übernehmen. Diese liegen in Ungarn, Singapur und Frankreich....
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|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
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|MCDONALDS CORPORATION
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|NOVO NORDISK A/S
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|SANOFI SA
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