Warum große Kunden zugleich Stärke und Risiko sind - NVIDIA, TSMC und FACC zeigen die Ökonomie der Abhängigkeit

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Ein Großkunde kann für ein Unternehmen ausgesprochen wertvoll sein. Er bringt Volumen, planbare Nachfrage und häufig eine über Jahre gewachsene Geschäftsbeziehung. Gleichzeitig entsteht eine Abhängigkeit, wenn ein erheblicher Teil der Erlöse auf wenige Abnehmer entfällt. Genau diese Konstellation findet sich derzeit bei drei sehr unterschiedlichen Technologie- und Industrieunternehmen.

Bei NVIDIA entfielen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2027 jeweils 16%, 15% und 13% des Umsatzes auf die drei größten direkten Kunden. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) erwirtschaftete 2025 sogar 78% ihres Umsatzes mit den zehn größten Kunden. Bei FACC entfielen im vergangenen Geschäftsjahr 46,2% des Konzernumsatzes auf einen einzigen Kunden. Die Zahlen sind wegen unterschiedlicher Geschäftsmodelle und Definitionen nicht direkt vergleichbar. Sie zeigen aber, warum Kundenkonzentration zu den wichtigen Risikofaktoren eines Unternehmens gehört.

NVIDIA wächst mit wenigen sehr großen direkten Abnehmern

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040) erzielte im zweiten Quartal ihres Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 96,2 Mrd. US-Dollar. Einen erheblichen Teil dieser Erlöse wickelt das Unternehmen über eine begrenzte Zahl großer direkter Kunden ab. Dazu gehören unter anderem Cloudanbieter, Systemintegratoren, Distributoren und Hersteller kompletter Systeme.

Im jüngsten Quartal stand ein direkter Kunde für 16% des Konzernumsatzes. Über die ersten sechs Monate waren es bei den drei größten direkten Kunden 16%, 15% und 13%. Noch stärker zeigt sich die Konzentration bei den offenen Rechnungen: Fünf direkte Kunden standen Ende Juli 2026 für 22%, 14%, 13%, 11% und 10% der Forderungen.

Für NVIDIA ist diese Struktur zunächst eine Folge des Marktes. KI-Rechenzentren erfordern Milliardeninvestitionen, die nur eine begrenzte Zahl großer Unternehmen stemmen kann. Das hohe Bestellvolumen einzelner Kunden unterstützt das Wachstum. Zugleich weist NVIDIA selbst darauf hin, dass die Konzentration bei direkten und indirekten Abnehmern hoch ist und bestehen bleiben könnte.

Bei TSMC liefern zehn Kunden 78% des Umsatzes

Bei Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (ISIN: TW0002330XXX) ist die Konzentration ebenfalls erheblich. 2025 entfielen 78% des Nettoumsatzes auf die zehn größten Kunden. Der größte Kunde stand für 19%, der zweitgrößte für 17%. Drei Jahre zuvor hatte der Top-10-Anteil noch bei 70% gelegen.

TSMC nennt die Unternehmen in dieser Offenlegung bewusst nicht. Eine Zuordnung der beiden Werte zu bekannten Chipentwicklern wäre deshalb Spekulation.

Die Struktur hängt mit einer Besonderheit des Halbleitermarktes zusammen: Hochmoderne Fertigungskapazitäten werden von einer vergleichsweise überschaubaren Gruppe sehr großer Chipunternehmen nachgefragt. TSMC kann mit diesen Kunden enorme Volumina erreichen. Gleichzeitig warnt der Konzern im Geschäftsbericht davor, dass eine weitere Konsolidierung seiner Kundenbasis die Umsatzkonzentration zusätzlich erhöhen könnte.

Bei FACC stehen 46,2% Umsatz einem Kunden gegenüber

Noch konzentrierter ist die Umsatzstruktur der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2). Der größte Kunde stand 2025 für 46,2% des Konzernumsatzes von 984,4 Mio. Euro. FACC nennt Kundenkonzentration zudem ausdrücklich als Kreditrisiko. Zum Jahresende entfielen Forderungen von 127,2 Mio. Euro auf den größten Abnehmer.

Das bedeutet nicht, dass 46,2% des Umsatzes unmittelbar gefährdet wären. Kundenkonzentration ist zunächst eine Strukturkennzahl, keine Ausfallprognose. FACC verweist selbst auf eine niedrige Ausfallwahrscheinlichkeit des betreffenden Kunden. Zusätzlich prüft das Unternehmen die Bonität seiner Geschäftspartner regelmäßig und versichert Forderungen oberhalb definierter Schwellen gegen Zahlungsausfälle.

Gerade deshalb muss die Zahl differenziert gelesen werden. Eine langjährige Beziehung zu einem Großkunden kann hohe Volumina und Planungssicherheit ermöglichen. Sie sorgt aber auch dafür, dass Änderungen bei Abrufen, Programmen oder Zahlungsströmen stärker auf das eigene Geschäft wirken.

Die wichtigste Zahl steht manchmal nicht in der Umsatzzeile

NVIDIA, TSMC und FACC zeigen drei verschiedene Ausprägungen derselben wirtschaftlichen Mechanik. In Märkten mit wenigen sehr großen Auftraggebern lässt sich Kundenkonzentration kaum vollständig vermeiden.

Entscheidend ist deshalb nicht nur, wie hoch der größte Prozentwert ausfällt. Relevant sind auch die Bonität der Kunden, die Dauer der Geschäftsbeziehungen, die Verteilung auf weitere Abnehmer und die Möglichkeiten, Risiken abzusichern.

Ein Großkunde kann ein Unternehmen über Jahre antreiben. Je größer sein Anteil wird, desto wichtiger ist allerdings die zweite Frage: Was passiert, wenn sich genau bei diesem Kunden etwas verändert?

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Quellen



NVIDIA - Q2 FY2027 Form 10-Q

TSMC - Annual Report 2025 / Form 20-F

FACC - Geschäftsbericht 2025

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